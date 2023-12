Poche ore fa Ida Platano si è mostrata addolorata sui social per la morte di una sua fan, Amalia, venuta a mancare negli ultimi giorni.

La tronista di Uomini e donne ha voluto ricordarla sui social e lo ha fatto postando una storia su Instagram in cui ha raccontato di non aver mai avuto la possibilità di conoscerla da vicino ma aggiungendo come in questi anni abbia sempre fatto sentire il proprio sostegno e calore attraverso regali e telefonate.

Ida Platano preoccupa i fan dopo un post criptico sul suo profilo social

Nelle scorse ore, Ida ha postato una story criptica sui social: il nome Amalia, accompagnato da un cuore in frantumi.

Un messaggio che ha subito lasciato intendere che fosse successo qualcosa di pesante, portando i fan a scriverle in direct per avere informazioni al riguardo.

Una preoccupazione dettata anche dal fatto che questo lunedì pomeriggio si è svolta la nuova registrazione del talk show dei sentimenti di Maria De Filippi senza che Ida partecipasse.

La tronista è risultata assente e in studio non è stata proferita parola sul perché non stesse prendendo parte alle riprese: sia la conduttrice che i due opinionisti non hanno commentato o fornito dettagli.

'Amalia non c'è più', Ida Platano interviene sui social

Questa mattina, Ida ha scelto di intervenire per fare chiarezza: l'ex volto del trono over si è mostrata particolarmente addolorata parlando di Amalia, una fan speciale che è venuta a mancare in queste ore e con la quale aveva un rapporto particolare, sebbene non si fossero mai incontrate di persona.

"Mi avete chiesto in tanti chi è Amalia. Amalia non c'è più. È una persona che purtroppo non ho potuto conoscere ma è come se l'avessi conosciuta, perché mi ha fatto sentire sempre il suo amore, il suo affetto, il suo calore", ha dichiarato Ida nella storia pubblicata su Instagram.

"Tutti i mesi mi chiamava mi mandava anche doni per me e Samu ma non è quello, io mi sono sentita per tutti questi anni amata da lei.

Adesso sono vicina alla sua famiglia", ha chiosato Ida senza nascondere il suo dolore e la tristezza per questo addio.

L'affetto speciale dei fan per Ida Platano

Un momento decisamente non facile per la tronista che, in questi anni, è diventata uno dei volti di punta della trasmissione di Canale 5 riuscendo a conquistare l'affetto di centinaia di migliaia di persone che la seguono e la supportano sui social.

Ad oggi, infatti, è tra i volti della trasmissione più seguiti sui social, in grado anche di instaurare dei rapporti umani speciali, come è successo con Amalia nel corso degli anni.