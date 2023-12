Le anticipazioni dell'ultima registrazione di Uomini e donne raccontano dei ripetuti tentativi che Ida ha fatto per trattenere Mario come corteggiatore. Lui voleva auto eliminarsi dopo aver ammesso di essersi sentito con un'altra persona durante il percorso in tv, ma la tronista l'ha convinto a rimanere. Mario, però, ha recentemente usato Instagram per sfogarsi e le riflessioni che ha condiviso sul suo account, in cui dice che i sentimenti non fanno per lui, per tanti avrebbero a che fare con la conoscenza con Ida.

Le parole durante la pausa natalizia

Una storia su Instagram che Mario ha pubblicato sul suo profilo ha acceso la curiosità del pubblico di U&D.

Nel periodo in cui le registrazioni sono in pausa (l'ultima si è svolta giovedì 21) il corteggiatore di Ida ha deciso di usare i social network per comunicare ai follower il suo stato d'animo.

"Non mi deludono le persone, mi deludo io che ci credo ancora", questo è il messaggio che il corteggiatore ha condiviso sul suo account.

A questa riflessione ha aggiunto un paio di frasi che i fan hanno collegato al suo percorso nel dating show, ovvero alla frequentazione che ha iniziato con Ida poco più di un mese fa.

I dubbi sul futuro nel programma

"Si ritorna a essere di nuovo freddi, i sentimenti non fanno per me", ha scritto Mario sul suo profilo Instagram.

Secondo alcuni fan di U&D queste parole del corteggiatore potrebbero riferirsi a Ida e alla conoscenza che è cominciata davanti alle telecamere di Canale 5 non tanto tempo fa.

Tra i due sembra essere nata una grande intensa in esterna, ma nel corso dell'ultima registrazione lui ha seriamente pensato di ritirarsi dal programma per un errore che ha ammesso di aver fatto all'inizio dell'avventura.

Ida ha apprezzato la sincerità di Mario e per questo gli ha chiesto di rimanere in studio per corteggiarla, anzi chi ha assistito alle riprese di questa puntata (che non è ancora andata in onda in tv) ha raccontato che la tronista avrebbe quasi pregato l'uomo di non auto eliminarsi.

Il comportamento di Ida ha fatto storcere il naso a Ernesto, che ha dato alla parrucchiera della donna zerbino [VIDEO].

Attesa per le nuove riprese

Ancora non si conoscono le date delle prossime registrazioni di U&D, intanto cresce l'attesa di scoprire cosa sia successo tra i protagonisti dei vari troni durante le vacanze di Natale.

Chi segue il dating show con attenzione saprà sicuramente che Ida sta cominciando a palesare alcune preferenze tra i suoi corteggiatori, in particolare per Mario ed Ernesto.

L'avventura della ex dama sulla poltrona rossa è iniziata da meno di due mesi e quindi la sua scelta è ancora lontana, anzi molti spettatori sospettano che il trono possa andare avanti fino a fine stagione, concludendosi a maggio.

Brando e Cristian, invece, nelle prossime settimane dovrebbero fare il nome della persona con la quale vorrebbero fare coppia lontano dai riflettori: il primo è indeciso tra Raffaella e Beatriz, il secondo tra Virginia e Valentina.