Speranza si preparerà ad affrontare un momento particolarmente difficile della sua vita nelle prossime puntate di Un posto al sole in programma dal 18 al 22 dicembre, il tutto dopo che Samuel ha scelto di chiudere la loro relazione.

Un duro colpo per la ragazza che non accetterà facilmente la fine della storia.

Ida invece andrà in Polonia con Roberto e Marina, ma non sa che i due coniugi hanno architettato una trappola alle sua spalle dato che intendono non farla più rientrare a Napoli.

Speranza soffre per la fine della storia con Samuel: anticipazioni Un posto al sole al 22 dicembre

Le anticipazioni della soap opera rivelano che Speranza si ritroverà a fare i conti con la scelta del suo fidanzato Samuel di chiudere la loro relazione e voltare pagina definitivamente.

Un duro colpo per la donna che mai si sarebbe aspettata un verdetto del genere senza riuscire ad accettare come siano andate le cose tra di loro, mostrandosi turbata e addolorata.

Al suo fianco ci saranno Guido e Mariella: i due coniugi tenteranno di supportarla in ogni modo e spronarla ad andare avanti per riprendere in mano le redini della sua vita, consapevoli del fatto che Samuel non fosse la persona adatta per lei.

Ida vittima di una trappola da parte dei coniugi Ferri

Spazio anche alle vicende di Ida che nel corso dei prossimi episodi deciderà di andare in Polonia assieme a Marina e Roberto, così da poter riabbracciare i cari che non vede da svariato tempo.

Quello che non sa è che i coniugi Ferri le hanno organizzato una trappola, perché intendono stringere un accordo economico con la famiglia della donna per costringerla a restare in Polonia ed evitare così che possa ritornare a Napoli.

Michele, invece, si renderà conto di essere sempre più sofferente alla presenza di Giancarlo nella vita della sua ex Silvia ma anche in quella di sua figlia Rossella e non riuscirà a nascondere questo suo (ri)sentimento.

La scelta di Samuel di chiudere con la sua fidanzata

Nelle scorse puntate della soap opera, Samuel si è reso conto di non poter più portare avanti l'intricata situazione sentimentale che lo vedeva diviso tra la sua fidanzata Speranza e l'amante Micaela.

Ad un certo punto il ragazzo ha così capito di non poter più ingannare la sua fidanzata, ignara di quello che stava accadendo alle sue spalle.

E' per questo motivo che ha scelto di affrontarla "faccia a faccia", dicendole che non se la sentiva più di portare avanti la relazione e di voler voltare pagina definitivamente.