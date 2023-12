Nelle puntate di Terra Amara del 20 e 21 dicembre Fikret aiuterà Demir ad evadere dal carcere e gli suggerirà di fuggire in Siria. L'uomo, però, non avrà intenzione di andarsene senza la moglie e i figli, per questo motivo si recherà alla villa scoprendo che è stata assaltata da alcuni individui armati. Ci sarà uno scontro che finirà per colpire la piccola Uzum gravemente. E mentre la bimba giacerà in coma, tra la vita e la morte, di Demir non ci saranno tracce. Umit approfitterà dell'occasione per depistare le indagini del procuratore, spingendolo a credere che sia stato proprio lui ad ordire l'assalto alla villa per sfuggire alla legge.

Demir evade dal carcere, villa Yaman assaltata

Nell'appuntamento di mercoledì 20 dicembre vedremo Demir Yaman scalpitare dietro le sbarre in cui è stato rinchiuso con l'accusa di aver assassinato Sevda. Per il marito di Zuleyha non sarà facile non preoccuparsi poiché un nuovo nemico sarà sulle sue tracce: Hakan Gusumoglu. Quest'ultimo è il fratello dell'uomo che Fekeli ha investito con la propria auto, oltre che un vecchio socio di Demir.

Fikret non esiterà ad aiutare il fratello, studiando un piano per farlo evadere dal carcere e fuggire in Sira. Demir uscirà così dalla prigione ma si rifiuterà di lasciare Cukurova senza la sua famiglia. Per questo motivo si recherà alla villa, che verrà presa d'assalto da un gruppo di uomini armati.

Umit incolpa Demir per l'assalto alla villa

Nell'appuntamento di giovedì 21 dicembre si conteranno i danni dell'aggressione avvenuta alla villa di Zuleyha e Demir. Di quest'ultimo non ci saranno più tracce in quanto risulterà scomparso in seguito alla sparatoria. L'ex sarta avrà timore che possa essere stato rapito dagli aggressori.

Uzum, che giacerà in coma in seguito alla ferita da colpo di fuoco, farà preoccupare moltissimo Seniye e Gaffur. Nel frattempo si condurranno le indagini sull'accaduto, ma Umit depisterà il procuratore facendogli sospettare che l'aggressione sia stata organizzata da Demir stesso, in modo da ottenere un diversivo e sfuggire alla giustizia.

La piccola Uzum muore? I fan stanchi delle frequenti morti

La piccola Uzum riaprirà gli occhi e si salverà. Nella quarta e ultima stagione la bambina dovrà dire addio ai suoi genitori adottivi. Saniye e Gaffur moriranno entrambi. La prima a perdere la vita sarà la donna, in seguito ad un incidente stradale che causerà la dipartita anche di Gulten. Dopodiché Uzum dovrà dire addio a Gaffur, che sarà colpito da un infarto.

"Terra disgraziata, terra di morti e di lutti"; "Altri morti... terra dei defunti"; "Stanno eliminando tutti i personaggi", questi sono soltanto alcuni dei commenti dei fan di Terra amara.