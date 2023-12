Quando Clara ha deciso di lasciarsi tutto alle spalle e scappare con Eduardo, una buona fetta di fan di Un posto al sole ha elogiato il gesto della donna, definendolo un coraggioso atto d'amore. Il clima dei commenti, però, è molto cambiato già nella puntata andata in onda ieri lunedì 4 dicembre, quando a tutti è parso lampante il madornale errore della donna.

In una sequenza che non è passata inosservata, Rosa ha scosso Clara, notando un suo sguardo fisso nel vuoto, chiaro segno del fatto che non fosse in sé. Picariello riteneva, infatti, che la sua amica in quel momento non fosse lucida.

Ed effettivamente, quello che è accaduto porta a pensare che Clara abbia sviluppato una sorta di dipendenza affettiva verso Eduardo così come le era già accaduto con Alberto.

Dipendenza affettiva e manipolazione

Tralasciando giudizi morali e legali sul comportamento estremamente tossico di Alberto ed Eduardo, c'è un'altra questione importante da chiarire: nessuno dei due rappresenta la soluzione, ma entrambi sono parte del problema. Clara sembra, a tutti gli effetti, vivere in uno stato di dipendenza affettiva, che non è mai funzionale, ma che lo è ancor meno se la persona che le sta accanto la sta manipolando, come accade con Eduardo.

Clara vive la sua relazione come una condizione unica, indispensabile e necessaria per la propria esistenza.

A Eduardo viene attribuita un’importanza tale da annullare se stessi e non ascoltare i propri bisogni. Questo meccanismo viene perpetuato per evitare di affrontare la paura più grande: la rottura della relazione. Una minaccia concreta di andare via da parte del partner può portare ad effettuare gesti inconsulti. Di solito la dipendenza affettiva può essere sintomo di patologie più complesse, come il disturbo dipendente di personalità o i disturbi depressivi.

Difficile capire se Clara sia già in una condizione simile, ma di sicuro è una donna facilmente manipolabile, e sia Eduardo che Alberto ne sono consapevoli e se ne approfittano. Probabilmente Alberto ne era molto più consapevole, mentre Eduardo, nel suo delirio, crede di fare la cosa giusta, ma il punto comune a entrambe le situazioni è che Clara è vittima dei due uomini che si approfittano della sua vulnerabilità.

Il piano di Eduardo e le conseguenze

Ieri è stato finalmente svelato il piano di Eduardo e agli occhi di molti è parso un vero e proprio delirio. Il giovane boss conta di scappare fuori dall'Italia verso la Francia e la Spagna. Salvo poi dileguarsi in qualche altra parte del mondo, grazie a dei documenti falsi.

Questo piano è destinato a fallire miseramente, anche se i due riuscissero a valicare il confine, non servirebbe a nulla; i mandati di arresto riguardano tutta la comunità europea ed esistono accordi con diversi Stati nel mondo in merito all'estradizione. Inoltre Sabbiese, in quanto boss di un pericoloso clan, sarà un ricercato speciale e da qualsiasi punto la si veda non potrà mai esserci un lieto fine per lui.

Il futuro cupo di Clara

Eduardo verrà arrestato o, peggio, ucciso nel suo tentativo di fuga, ma cosa ne sarà a quel punto di Clara? Per quest'ultima, la situazione non è ancora critica. Non c'è ancora un mandato ufficiale nei confronti di Eduardo, quindi la sua partenza, per il momento, non è ancora gravissima. Se Sabbiese avesse un rinsavimento e continuasse la sua fuga da solo forse Clara potrebbe ancora salvarsi ma la sensazione è che, ormai, sia troppo tardi.

Nel momento in cui scatterà l'ordine di arresto Eduardo sarà ufficialmente un latitante e Clara, oltre a dover rendere conto del comportamento scellerato nei confronti di Federico potrebbe anche essere accusata di favoreggiamento di un pericoloso camorrista. Insomma le cose non si metteranno affatto bene per lei, mentre Alberto potrebbe avere gioco facile nel richiedere l'affido esclusivo di Federico.