Ida si ritroverà vittima della trappola messa a punto Roberto con l'aiuto di Marina nelle prossime puntate di Un posto al sole in programma dal 18 al 22 dicembre su Rai 3.

Le anticipazioni rivelano che i coniugi Ferri hanno intenzione di liberarsi per sempre di lei e, complice il viaggio che hanno intrapreso in Polonia, decideranno di lasciarla lì per sempre e Roberto sta pensando a trovare qualcuno a lei vicino per tenderle una trappola, non meglio specificata dalle anticipazioni, in modo da farla restare per sempre in Polonia così che non possa rivelare a tutti che il piccolo Tommy è suo figlio.

Intanto Niko deciderà di supportare Alberto sempre più disperato per la lontananza da suo figlio, di cui non ha più notizie.

Alberto in crisi, Marina e Roberto vanno in Polonia con Ida

Con il passare dei giorni la situazione per Alberto Palladini diventerà sempre più complicata da gestire e affrontare e si ritroverà vittima di una spirale negativa inarrestabile.

L'avvocato si lascerà andare nel vortice della disperazione e non troverà la forza per reagire, nonostante al suo fianco ci sia Niko, che si prodigherà a dargli tutto il supporto necessario, con la speranza di vederlo riprendere in mano al più presto le redini della sua vita.

Intanto Marina e Roberto decideranno di mettersi in viaggio con Ida per raggiungere la Polonia e porteranno con loro anche il piccolo Tommaso, così da poterlo far conoscere ai familiari della donna.

Ida vittima della trappola di Roberto: anticipazioni Un posto al sole al 22 dicembre

Le anticipazioni della soap opera fino al 22 dicembre rivelano che Ida sarà del tutto ignara della trappola che Roberto sta architettando alle sue spalle assieme alla moglie.

L'astuto Ferri, arrivato in Polonia, cercherà subito la complicità di qualcuno vicino alla ragazza così da poterla trattenere per sempre in Polonia e liberarsi di lei definitivamente.

Magdalena, la zia di Ida, si rivelerà subito una perfetta complice per il suo piano diabolico. La donna si mostrerà stanca di accudire il fratello malato e Ida potrebbe sostituirla, facendosi perdonare per gli errori del passato.

Ferri deciderà così di parlare con la donna per cercare di stringere subito un patto con lei, convinto del fatto che i soldi possano spingerla a chiedere a Ida di non tornare a Napoli e stare con loro.

Roberto Ferri intenzionato a liberarsi per sempre della presenza di Ida

Un piano spietato quello di Ferri, che nelle puntate precedenti aveva ritenuto "pericoloso" il soggiorno di Ida a Napoli.

Il motivo? La vera mamma del piccolo Tommaso avrebbe reso difficile ogni scelta legata al percorso di vita di Tommaso, dato che intendeva avere sempre l'ultima parola su ciò che riguardava suo figlio.

Da qui la decisione di provare a liberarsi definitivamente di lei e fare in modo che si allontanasse dal bambino e permettere ai coniugi Ferri di crescerlo in solitaria.