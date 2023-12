Le anticipazioni della quinta puntata di Un Professore in onda su Rai 1 giovedì 14 dicembre alle ore 21:30 annunciano che Nina, Manuel e Lilli avranno un incidente e gli assistenti sociali impediranno a Nina di poter vedere la figlia Lilli, la donna quindi escogiterà un piano per fuggire con lei. Intanto Dante (Alessandro Gassmann) racconterà a Simone i propri problemi di salute, mentre il rapporto tra Anita e Nicola tornerà a essere intimo come un tempo.

Trame quinta puntata: si tiene un pranzo tra Anita, Nicola, Manuel e Viola

Le trame del nono episodio stagionale dal titolo Leibniz: rimorsi e rimpianti, annunciano che Nina chiederà di poter riavere la custodia della piccola Lilli.

Intanto Nicola inviterà Dante a dargli una mano, affinché sua figlia Viola possa prendere parte a un consulto con un importante chirurgo che potrebbe operarla. Inoltre sia Simone che Mimmo porteranno avanti l'ennesimo compito dato dal malavitoso Molosso. Questo non farà altro che avvicinare ulteriormente i ragazzi.

Nel frattempo proprio Mimmo rivelerà al giovane Balestra quali sono i progetti criminali del boss ed il giovane spiegherà tutto a Dante. Quest'ultimo allora contatterà immediatamente un suo amico poliziotto soprannominato Pantera. In tutto questo si terrà un pranzo a cui prenderà parte la nuova famiglia allargata composta da Manuel, Anita, Nicola e Viola e non mancheranno i dissidi.

Intanto Nina inviterà Manuel a vedere Lilli, ma i tre avranno un incidente.

Pantera propone a Mimmo di collaborare con la polizia

Secondo le anticipazioni del decimo episodio stagionale dal titolo Orazio: Carpe Diem, gli assistenti sociali risulteranno inamovibili e proibiranno in ogni modo a Nina di poter vedere sua figlia. La giovane allora elaborerà un piano per poter scappare con lei e Manuel.

Intanto Dante accompagnerà Mimmo da Pantera, il quale suggerirà al ragazzo di avviare un rapporto di collaborazione con le autorità competenti. Inoltre il professor Balestra sarà obbligato a confessare al figlio Simone le proprie precarie condizioni di salute a livello cerebrale.

Nel frattempo Viola spiegherà a Ryan come è andato il consulto con il chirurgo.

In tutto questo il rapporto tra Anita e Nicola sembrerà tornato quello di un tempo.

Una ricostruzione sui problemi di salute di Dante Balestra

Nelle puntate precedenti il professor Dante Balestra si è recato varie volte in ospedale per sottoporsi a vari accertamenti. Sarà una dottoressa e sua amica d'infanzia a metterlo davanti a una realtà difficile da accettare: ha un problema cerebrale che nel lungo periodo potrebbe portarlo ad avere difficoltà nel linguaggio. Per un insegnante di filosofia come lui non sarà facile accettare questa ipotesi. La prima persona che saprà dei suoi problemi sarà l'ex moglie Floriana, ma ben presto pure Simone sarà messo a conoscenza della situazione.