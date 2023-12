Giovedì 21 dicembre è in programma la sesta e ultima puntata di Un professore 2 su Rai 1 e le anticipazioni rivelano che Dante si ritroverà a fare i conti con un malore improvviso che renderà necessario il ricovero in ospedale.

Intanto la piccola Lilli sparirà misteriosamente e il prof scoprirà che sono stati Manuel e Nina a portarla via.

Mimmo si ritroverà in serio pericolo di vita dopo che deciderà di collaborare con la polizia per incastrare il pericoloso Molosso e far sì che possa essere arrestato.

Nina e Manuel portano via la piccola Lilli

Nel primo episodio dal titolo "Sartre: Libertà di scelta", l'assistente sociale si recherà a scuola per informare la preside e il prof Dante della sparizione misteriosa della piccola Lilli, di cui si sono perse le tracce.

In realtà è stata la madre di Nina, insieme a Manuel, a portare via la bambina dalla struttura in cui si trovava, decidendo di nascondersi presso la villa del professor Balestra nella convinzione di non essere scoperti.

Sarà proprio Dante a bloccare il piano dei due giovani ragazzi e li riporterà con i piedi per terra, convincendoli a riportare la bambina dagli assistenti sociali e a non compromettere ulteriormente la delicata posizione di Nina.

Dante colto da un malore, Mimmo rischia la vita: anticipazioni Un professore 2 del 21 dicembre

Le anticipazioni sul secondo episodio della fiction in programma il 21 dicembre dal titolo "Epicuro: tra vita e morte" rivelano che Dante, in occasione di una gita fuori porta con la sua classe, verrà colto da un improvviso malore che lo costringerà ad un ricovero e una delicata operazione.

Mimmo, invece, si renderà conto di non voler più andare avanti con la sua vita a servizio del pericoloso boss Molosso, motivo per il quale accetterà di collaborare con la polizia per farlo incastrare.

Il giovane ragazzo, però, si ritroverà a vivere dei momenti di paura e rischierà la vita per questa sua decisione. Per tale motivo si deciderà di inserirlo all'interno di un programma di protezione testimoni.

Il prof Dante ha ceduto alla passione con la sua ex Floriana

Nelle puntate precedenti della serie tv Dante ha avuto un riavvicinamento con la sua ex moglie Floriana, interpretata dall'attrice Christiane Filangieri.

I due hanno avuto modo di ritrovarsi a distanza di anni dalla loro separazione e si sono lasciati andare alla passione travolgente.

Il prof interpretato da Alessandro Gassmann ha così tradito la sua compagna Anita ed è stato smascherato anche da suo figlio Simone, che non ha preso per niente bene questo riavvicinamento tra i suoi genitori, accusando il padre di voler rovinare la sua relazione con Anita per questa notte d'amore.