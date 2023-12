Le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne di gennaio 2024 rivelano che Ida Platano sarà al centro dell'attenzione per il suo rapporto con Mario, dato che il corteggiatore si ritroverà a fare i conti con una segnalazione che metterà in dubbio il suo percorso. Alla fine, però, la tronista deciderà di andare a riprenderlo in camerino e di chiarire, tanto da chiedergli di non lasciare la trasmissione.

Brando, invece, assisterà ad una accesa lite in studio tra la sua corteggiatrice Beatriz e l'opinionista Tina Cipollari.

Arriva una segnalazione su Mario: anticipazioni Uomini e donne gennaio

Per Ida Platano arriverà il momento di fare i conti con una segnalazione sul conto di Mario, uno dei pretendenti che in queste settimane si sta mettendo in gioco per conquistare il suo cuore.

Una donna contatterà la redazione per "screditare" il ragazzo, sostenendo che in queste settimane in cui sta corteggiando la tronista, avrebbe parlato anche con lei, scambiandosi dei messaggi.

Rivelazioni che scateneranno delle polemiche in studio, anche se Mario ci terrà a fornire la sua versione dei fatti e fornirà tutte le sue spiegazioni ma, in un primo momento, avrebbe preferito chiudere la sua avventura nel cast della trasmissione e andare via.

Ida Platano va a riprendere Mario in camerino, Beatriz litiga con Tina Cipollari

Le anticipazioni del programma rivelano che ci penserà Ida a prendere in mano le redini della situazione, dato che vorrà parlare direttamente con Mario in camerino e andrà così a riprenderlo.

Dopo che il pretendente aveva annunciato di voler abbandonare la trasmissione di Canale 5, Ida deciderà di farlo ragionare e lo convincerà a non mollare la presa, bensì portare avanti questo percorso con lei e continuare il corteggiamento.

Il tronista Brando si ritroverà a fare i conti con una accesa lite in studio che vedrà coinvolta la sua corteggiatrice Beatriz che, ad oggi, sembra essere una delle favorite per la scelta finale. La ragazza si ritroverà ai ferri corti con Tina che, come da abitudine, non le farà sconti tanto da farla crollare in lacrime.

Gli attacchi di Tina a Beatriz nelle puntate precedenti

Nelle puntate precedenti di questa edizione Tina non ha mai risparmiato degli attacchi nei confronti della giovane corteggiatrice, sostenendo più volte di non credere nella sua buonafede e di ritenerla una persona finta.

Neppure l'esterna in cui la ragazza aveva scritto un'accorata lettera per il tronista, tanto da farlo commuovere con le lacrime, aveva soddisfatto particolarmente l'opinionista, sempre convinta del fatto che la ragazza fosse interessata alla visibilità mediatica.