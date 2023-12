Ida Platano rischia di ritrovarsi in studio anche il suo ex Riccardo Guarnieri nel corso delle prossime puntate di Uomini e donne di questa stagione. Stando a quanto riportato sui social da Lorenzo Pugnaloni, l'ex cavaliere del trono over avrebbe 'smesso di seguire sui social la presunta fidanzata' . Un chiaro segnale del fatto che sarebbe tornato single e ciò porta a pensare ad un suo rientro nel cast del parterre over di questa edizione.

Riccardo Guarnieri sarebbe di nuovo single

Stando a una segnalazione social riportata da Lorenzo Pugnaloni, Riccardo Guarnieri avrebbe smesso di seguire la sua nuova presunta fidanza sui social.

Dopo averla "defollowata" da Instagram si è subito ipotizzato che l'ex volto di punta del trono over sia nuovamente single e, proprio come è capitato con Alessandro, non è escluso un suo eventuale ritorno nel cast della trasmissione di Maria De Filippi.

Il recente ritorno dell'ex Alessandro Vicinanza non è passato inosservata dato che per Ida non pare facile portare avanti il suo percorso sotto lo sguardo vigile di Vicinanza ma, nel corso delle prossime puntate di questa edizione rischierebbe di ritrovarsi in studio con un altro ex storico.

Ida Platano rischia di ritrovarsi in studio l'ex Riccardo

L'ipotesi è che Riccardo possa accettare di decidere di rimettersi in gioco nel parterre del trono over di questa edizione e tale scelta lo porterebbe in qualche modo a dover avere nuovamente a che fare con Ida Platano ma anche con Roberta Di Padua, un'altra delle sue vecchie conoscenze.

Una situazione che peraltro farebbe bene agli ascolti tv della trasmissione che, già nelle ultime settimane con l'approdo di Ida sul trono, ha registrato numeri in crescita arrivando a sfiorare la soglia dei tre milioni di spettatori nella fascia pomeridiana e picchi del 30% di share.

Il percorso di Ida come tronista: a che punto eravamo rimasti

Dopo aver debuttato in trasmissione come tronista, Ida Platano ha avuto modo di conoscere i primi nuovi pretendenti che si sono messi in gioco per conoscerla.

Le frequentazioni iniziali non sono andate proprio nel migliore dei modi, dato che alcuni cavalieri hanno scelto di fare dei passi indietro perché spaventati dal fatto che Ida fosse già mamma di un bambino.

Nelle settimane successive, poi, la tronista ha dovuto fare i conti anche con il ritorno del suo ultimo ormai ex fidanzato: trattasi di Alessandro Vicinanza, rientrato a far parte del cast over.

Il cavaliere ha subito precisato di non essere intenzionato a riconquistare la tronista, dato che considera chiusa la loro relazione, bensì intende voltare pagina e conoscere nuove dame.