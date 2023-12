Durante la giornata di ieri, Vittorio Menozzi è stato protagonista di un particolare incidente al Grande Fratello. Il 23enne si trovava in sauna con Greta Rossetti e Federico Massaro, quando quest'ultimo gli ha fatto notare di dover dare una sistemata al costume perché con un movimento scomposto gli si sono scoperte alcune parti intime. Dal momento che i tre erano in sauna non si è visto nulla in tv, ma i loro microfoni erano aperti.

Momento di imbarazzo per Vittorio

Da quando nella casa di Cinecittà sono entrati Federico Massaro e Greta Rossetti, Vittorio Menozzi sta trascorrendo molto tempo con loro.

Nel pomeriggio di martedì 5 dicembre, i tre coinquilini hanno deciso di fare la sauna insieme ma ad un certo punto Menozzi è stato protagonista di un episodio imbarazzante.

Per via di un movimento scomposto Vittorio si è infatti ritrovato col costume fuori posto, tanto che Massaro l'ha invitato a tornare ad indossarlo in modo opportuno: "Devi stare attentissimo, copri le castagne". In principio, Menozzi pensava che il coinquilino stesse scherzando. Una volta compreso che non si trattava di un gioco, il 23enne ha chiesto di far rimanere l'incidente fra di loro: "Questa ce la teniamo per noi". A rassicurare il coinquilino ci ha pensato lo stesso Federico Massaro, visto che ha fatto notare che i vetri della sauna fossero appannati per via del calore.

NON LE PALLE DI FUORI DI VITTORIOpic.twitter.com/gsAXo3ynJO — BagnoTrash 🐦 (@bagnotrash) December 5, 2023

Nella casa di Cinecittà nessuno ha saputo nulla dell'incidente ma sui social il video è diventato virale poiché non è passato inosservato a chi era sintonizzato sulla diretta in onda su Mediaset Extra.

Vittorio Menozzi e Federico Massaro trascorrono molto tempo insieme all'interno del reality show, ecco che in molti sui social ipotizzano che tra i due ci sia dell'attrazione.

Che possa nascere davvero qualcosa?

GF: alcuni fan sognano un flirt tra Vittorio e Federico

Sui social alcuni fan del GF stanno sognando proprio la nascita della coppia formata da Vittorio Menozzi e Federico Massaro, alcuni utenti l'hanno già ribattezzata la "Vittorico".

Tra i due concorrenti è scoccato da subito un certo feeling, da qui le fantasie circolate circa una possibile attrazione fisica che potrebbe condurre alla nascita di un rapporto più profondo.

Entrambi hanno già comunque avuto modo di spiegare di non aver mai avuto delle relazioni con persone dello stesso genere, la cosa non esclude comunque che tra loro possa nascere un'amicizia da potersi coltivare nel tempo anche fuori dal programma una volta che il reality sarà terminato.