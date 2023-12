Riccardo Guarnieri ha smesso di seguire la sua nuova fiamma sui social, che si sia consumata una rottura con possibile conseguente ritorno nel cast di Uomini e donne?

L'ipotesi, in queste ore, ha già agitato i numerosi fan e spettatori social del programma molti dei quali sostengono che nel caso in cui ciò dovesse concretizzarsi, si assisterebbe alla ripresa del "circo mediatico" tra Ida Platano, oggi tronista, e Guarnieri, suo ex fidanzato.

Riccardo Guarnieri, a che punto eravamo rimasti

Dopo essere stato per anni uno dei volti di punta della trasmissione pomeridiana di Canale 5, il cavaliere non ha preso parte all'attuale edizione del talk show di Maria De Filippi.

Durante l'estate sono state diffuse in particolare delle foto via social che lo ritraevano in dolce compagnia di una nuova donna, conosciuta fuori dallo studio del programma Mediaset.

Tra i due sembrava che tutto stesse procedendo per il verso giusto e che, finalmente, il cavaliere pugliese fosse riuscito a lasciarsi alle spalle la fine della sua relazione con Ida Platano, che nel frattempo aveva scelto di andare avanti con Alessandro Vicinanza.

Riccardo ritroverà Ida

In questi giorni, però, stando ai retroscena riportati dall'esperto di Gossip Lorenzo Pugnaloni, si è arrivati ad una svolta importante per l'ex volto del trono over, che ha smesso di seguire la nuova fiamma sui social.

A quanto pare Riccardo sarebbe tornato di nuovo single e ciò non escluderebbe un possibile rientro in scena nel cast della trasmissione di Maria De Filippi.

Proprio come è successo con Armando e più recentemente con Alessandro Vicinanza, anche Guarnieri potrebbe avere dunque la possibilità di rimettersi in gioco.

Una presenza che non passerebbe inosservata, in primis perché Riccardo si ritroverebbe ad avere a che fare anche con la sua ex Ida confessandole magari di provare ancora qualcosa nei suoi confronti dato che per lui si è trattata di una storia d'amore importante.

I fan bocciano un ritorno di Guarnieri a Uomini e donne

Il possibile rientro di Guarnieri però non sembra essere gradito dai fan, che via social si sono lasciati andare a dei commenti al vetriolo.

"Ci manca solo il ritorno di Riccardo e poi sembrerà di guardare una puntata del 2015", ha scritto un utente su Facebook.

"Che circo, adesso anche Guarnieri ritornerà e si professerà alla ricerca della sua anima gemella, quando in realtà vogliono solo visibilità mediatica", scrive un altro spettatore social della trasmissione di Canale 5.

"Ma in questo modo la trasmissione rischia di perdere ogni tipo di credibilità, non possono puntare sempre sui soliti volti che poi si rivelano inconcludenti", ha sentenziato qualcun altro.