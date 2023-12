Nel vortice degli eventi che prevede il contesto televisivo del Grande Fratello, Greta Rossetti e Massimiliano Varrese hanno stabilito un particolare legame caratterizzato da reciproche confidenze. Nelle ultime ore, Greta ha deciso di aprirsi con Massimiliano riguardo al rapporto con il suo ex Mirko Brunetti e ha confessato: “Ci siamo chiariti, abbiamo voltato pagina”.

La risposta di Massimiliano non si è fatta attendere, il quale ha interpretato la situazione dal proprio punto di vista, riuscendo a scorgere degli aspetti positivi: "Forse è giusto così, è dura, però io penso che c’è qualcosa di positivo.

Ti sta facendo bene stare qua e forse fa bene a tutti e tre. Fuori saresti impazzita", ha dichiarato.

Greta a Massimiliano: 'Sono felice che io e Mirko ci siamo chiariti, che non ho più sensi di colpa'

Durante la conversazione con Massimiliano, Greta si è detta felice per aver risolto la questione con Mirko e ha confessato: "Sono felice che io e Mirko ci siamo chiariti, che non ho più sensi di colpa. Avevo il senso di colpa che lui e Perla si erano lasciati, per causa mia. Entrando qui i primi tre giorni mi sentivo ancora in colpa, poi ho capito".

In risposta, Massimiliano ha sottolineato un aspetto importante della vita: “Io credo che quando ci sono queste cose, non bisogna mai cercare una colpa nell’altro o in se stessi.

Bisogna analizzare le cose e capire qual è la causa e prenderne consapevolezza, per capire cosa di noi dobbiamo migliorare".

Rosanna cerca di rassicurare Greta: 'Sei una brava figliola, si vedono le brave ragazze'

Durante la giornata di oggi, venerdì 8 dicembre, Greta si è confidata anche con Rosanna Fratello, alla quale ha rivelato di sentirsi "sbagliata".

Rosanna ha cercato di rassicurare Greta: "Sei una brava figliola, si vedono le brave ragazze. Devi decidere soltanto tu. Non mi voglio vantare, ma penso di percepire le persone, non so perché. Devi credere in te, un po’ di più. Non sei sbagliata, non ti devi affliggere, ti vedo sempre che pensi. Dai Greta". La venticinquenne ha apprezzato molto le parole della Fratello e l'ha ringraziata per i complimenti.

Riepilogo sul rapporto di Greta e Mirko

Dopo l'entrata di Greta nella casa del Grande Fratello, il rapporto tra lei e il suo ex fidanzato Mirko Brunetti sembra non aver subito grandi cambiamenti. Nonostante i due abbiano affrontato più volte l'argomento della loro rottura, al momento hanno scelto di mantenere la separazione e continuare l'esperienza del Grande Fratello come ex fidanzati. Il tutto non senza soffrirne e soprattutto non senza far soffrire Perla Vatiero, l'altra ex di Mirko già presente in casa al momento dell'ingresso della Rossetti.

Com'era prevedibile, Brunetti ha fatto un passo indietro rispetto al rapporto che i due stavano faticosamente ricucendo ma c'è chi giura che tra lui e la Rossetti ci sia ancora un sentimento e che quello per Perla sia invece ormai svanito. Come andrà a finire?