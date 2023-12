Rossella intende iniziare a lavorare sulle ambulanza e, nel corso delle prossime puntate di Un posto al sole dall'11 al 15 dicembre, si ritroverà nuovamente ai ferri corti col suo compagno Riccardo Crovi, che si opporrà fermamente alla sua decisione.

Intanto Marina e Roberto torneranno ad essere in ansia per Lara: adesso che si è ripresa, rischia di metterli nei guai nel caso dovesse ricordare dettagli e particolari sull'aggressione subita dietro le sbarre.

Roberto e Marina in ansia per Lara: anticipazioni Upas al 15 dicembre

Dopo che Lara si è ripresa e ha recuperato la memoria, i coniugi Ferri inizieranno a temere che la donna possa al più presto incastrarli, ricordando dettagli in merito a quanto è successo in carcere.

Lara, in un primo momento, dimostrerà di essere cambiata e arriverà anche a pentirsi del male che ha fatto alle persone a lei care.

Un cambiamento radicale che, tuttavia, non tranquillizzerà più di tanto Marina e Roberto, sempre in allerta e preoccupati per quello che potrebbe accadere nel caso si scoprisse che è stata Gabriella a colpire quasi mortalmente la signora Martinelli.

Rossella vuole iniziare a lavorare sulle ambulanze, ma Riccardo Crovi si oppone

Le anticipazioni delle nuove puntate fino al 15 dicembre rivelano che Rossella comunicherà al suo promesso sposo di aver preso una importante decisione: intende prestare servizio sulle ambulanze.

Una scelta che, tuttavia, verrà subito bocciata da Riccardo Crovi: il medico si opporrà fermamente all'idea della sua fidanzata e non vuole affatto che inizi questo nuovo percorso.

I due si ritroveranno per l'ennesima volta ai ferri corti e, intanto, Rossella si ritroverà anche a dover fare dei tagli al loro matrimonio per motivi economici.

Tale situazione finirà per creare delle tensioni anche tra Silvia e Michele: la donna si lamenterà del fatto che il suo ex compagno non abbia intenzione di partecipare alle spese economiche per le nozze di Ross e non gradirà questa sua presa di posizione.

Rossella e Riccardo, i fan della soap sperano nel loro addio

Intanto, i fan della soap opera serale di Rai 3 si augurano sui social che queste nozze tra Riccardo e Rossella non vedano mai la luce nelle prossime puntate.

"Rossella deve salvarsi, non può sposare un uomo col quale non fa altro che litigare", ha commentato su Facebook un fan.

"Un matrimonio sbagliatissimo che non durerebbe più di tre mesi, Ross è innamorata di Nunzio ed è palese a tutti", ha scritto ancora un altro appassionato della soap.

"Rossella sei ancora in tempo per scappare e rinunciare a queste nozze che sarebbero un fallimento totale", scrive qualcun altro in rete.