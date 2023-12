Lara si risveglierà dal coma nel corso delle puntate di Un posto al sole in programma dall'11 al 15 dicembre e si mostrerà pentita per tutto il male che ha fatto nel corso dell'ultimo periodo della sua vita. Marina e Roberto non gioiranno tanto dei miglioramenti della donna, anzi temeranno che si possa ricordare dell'aggressione subita da Gabriella.

Silvia si sfogherà con Giancarlo svelandogli di essere delusa dall'atteggiamento di Michele, che non vuole contribuire alle spese per le nozze di Rossella.

Ornella, dopo aver salvato la vita a don Raimondo, resterà ferma sulla sua decisione: fare la domanda di pensionamento.

Lara si risveglia ed è pentita del male che ha fatto agli altri

Le condizioni di salute di Lara miglioreranno sempre più dopo l'aggressione in cui ha seriamente rischiato di perdere la vita.

La donna si riprenderà e si risveglierà, tanto da far temere a Roberto e Marina che possa avere dei ricordi nitidi di quanto è accaduto in prigione: se le indagini conducessero a Gabriella, loro potrebbero essere nei guai.

Martinelli, però, questa volta finirà per lasciare di stucco tutti, dato che si mostrerà pentita per tutto il male che ha fatto nel corso dell'ultimo periodo e tale reazione lascerà spiazzati i coniugi Ferri.

Intanto Ida e Diego si mostreranno sempre più complici, e tale affinità non piacerà per niente a Roberto e Marina.

Ornella pronta per il pensionamento

Roberto e Marina cercheranno di fare il possibile per tenere Ida e Diego a distanza ed evitare che possa nascere una storia d'amore, tanto da proporre a Ida di partire per la Polonia in vista delle feste natalizie.

Ornella riuscirà a salvare la vita a don Raimondo dopo che il prete sarà colpito da un malore improvviso durante la manifestazione anti camorra.

La dottoressa riceverà i complimenti da parte dei suoi colleghi per l'ottimo lavoro svolto, tuttavia questo non basterà a frenare il suo desiderio di avanzare la richiesta di pensionamento.

Nonostante le suppliche da parte di Raffaele e la figlia Viola, Ornella deciderà di andare avanti per la sua strada.

Silvia si lamenta di Michele, anticipazioni Upas 11-15 dicembre

Silvia avrà modo di sfogarsi con Giancarlo, al quale rivelerà di essere delusa dall'atteggiamento di Michele. Il motivo? Il giornalista non vuole contribuire alle spese per le imminenti nozze di Rossella, lasciando così che sia la donna a occuparsi della maggior parte delle cose.

Tale sfogo non piacerà affatto a Giancarlo, che non perderà occasione per punzecchiare l'ex compagno di Silvia.

Intanto Niko si ritroverà a portare avanti lo studio legale, convinto del fatto che Alberto si stia occupando del caso di suo figlio, sparito nel nulla con Clara. A quanto pare, però, l'avvocato si starebbe occupando di altre faccende, per ora ignote.