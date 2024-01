La puntata di Amici che è andata in onda il 23 gennaio è stata interamente dedicata alle liti che sono nate tra i ragazzi sulle pulizie. Mida ha accusato Holden di non aiutare nelle faccende ma in pochi si sono schierati dalla sua parte: Gaia, in particolare, ci ha tenuto a difendere il cantautore romano anche davanti al fidanzato. La coppia ha discusso in casetta dopo che la ballerina ha ribadito di non pensarla come il compagno, anzi l'ha invitato a tacere.

Tensione alle stelle tra gli allievi della scuola

"Holden non pulisce ma tanto Rudy non lo punirà perché è forte", è questa la riflessione che Mida ha fatto in casetta e che la produzione di Amici ha intercettato e inserito in un video che è stato mostrato all'inizio del daytime del 23 gennaio.

Il cantante di Lorella Cuccarini ha confermato il suo pensiero anche quando Zerbi ha convocato tutta la classe in studio per approfondire la questione: secondo il ragazzo l'insegnante non avrebbe preso nessun provvedimento disciplinare nei confronti di colui che a suo avviso contribuirebbe meno nelle pulizie.

Holden ha reagito male alle cose che Mida ha detto alle sue spalle, tant'è che ad un certo punto ha chiesto di potersi allontanare perché gli veniva da piangere e non voleva farsi vedere in quello stato.

Chi ha preso le parti di Holden

L'unico ad esporsi davanti a Rudy è stato Simone, che ha precisato che se la casetta è sporca la colpa non è solo di Holden.

Terminato l'incontro con il professore anche altri allievi di Amici si sono schierati contro Mida e quello che ha detto sull'interprete di Nuvola: Nicholas ha discusso con Lil Jolie in sala relax, Martina e Gaia si sono scusate con Holden per non averlo difeso in studio.

Il fatto che la ballerina abbia preso le parti del cantautore romano ha stupito sia il pubblico a casa che il suo fidanzato, che si è lamentato molto del suo atteggiamento quando si sono parlati al rientro in casa.

"Sei un po' para... Perché difendi lui?", ha chiesto Mida.

"Io e Holden abbiamo un bel rapporto e in questo caso ha ragione, non è solo colpa sua se la casetta è sporca", ha replicato la giovane.

Poco dopo la danzatrice si è confidata con Martina e ha definito irritante il comportamento del compagno e, sentendolo ancora parlare della questione, ha tuonato: "Stai zitto, ti conviene".

L'amore nato davanti alle telecamere

Mida e Gaia sono una delle tante coppie che si sono formate nella casetta di Amici dall'inizio della 23esima edizione ad oggi.

Il cantante ha corteggiato a lungo la ballerina, accettando anche diversi no che lei diceva per paura di lasciarsi andare davanti alle telecamere.

Poco prima delle vacanze di Natale, però, la ragazza ha deciso di dare un'opportunità al compagno di classe che le ha dedicato gli inediti "Mi odierai" e "Fight club" e da quel momento sono nati anche i "Gaiamida", ovvero i fan di questo amore.