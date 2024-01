Il daytime di Amici del 23 gennaio è stato dedicato alle critiche che Mida ha rivolto a Holden per le pulizie che non farebbe in casetta. Il cantante si è detto certo del fatto che Rudy Zerbi non avrebbe punito il suo allievo perché è forte sia dentro che fuori dalla scuola (ad esempio negli streaming), un pensiero che il professore ha definito un'infamia. Scintille anche tra i due cantanti, con Holden che ha protestato per le cose che il compagno di classe ha detto alle sue spalle ed è andato via con le lacrime agli occhi.

Il confronto in studio con l'insegnante

La puntata di Amici di martedì 23 gennaio si è aperta con l'ingresso in studio di tutti gli allievi, convocati da Rudy per visionare e commentare un filmato.

Mida si è lamentato dello sporco in casa e ha indicato Holden come il principale responsabile, ma ha aggiunto che Zerbi non avrebbe mai preso un provvedimento disciplinare nei suoi confronti.

"Lui non pulisce ma non sarà punito perché è forte", ha tuonato l'interprete di Rossofuoco.

Queste parole hanno fatto innervosire sia l'insegnante che il diretto interessato, che poco dopo ha sbottato contro il compagno di classe dicendo: "Non vedevi l'ora".

La tensione è aumentata quando il maestro di canto ha chiesto a tutti se Holden è l'unico a non pulire e Simone ha risposto che non è così perché la casetta è sempre in disordine e sarebbero sempre i soliti quattro o cinque a sistemare.

Scontro tra i titolari sulle pulizie

Dopo essersi difeso Holden ha trattenuto a fatica le lacrime e ha chiesto a Rudy di poter lasciare lo studio perché non voleva farsi vedere in quel modo in televisione.

L'insegnante di Amici ha acconsentito ma le discussioni tra gli allievi sono andate avanti in sala relax, dove Nicholas e Simone hanno confermato che sarebbero tante le persone a non collaborare nelle pulizie e se c'è sporco in casetta non è solo colpa di Holden.

Il giorno dopo Gaia e Martina si sono scusate con il compagno di classe per non aver preso le sue parti nella lite, soprattutto la ballerina si è schierata contro Mida dicendo: "Ha sbagliato e dovevo dirlo, non sei solo tu a non pulire".

Tra i due fidanzati c'è stato anche un confronto dove lui si è detto deluso dall'atteggiamento poco comprensivo di lei in questa situazione.

"Stai zitto, ti conviene", ha tuonato la ragazza per mettere un punto alla discussione.

I provvedimenti disciplinari dall'inizio dell'anno

Da quando è entrato nella scuola di Amici Holden è stato punito ma anche rimproverato diverse volte dal suo insegnante.

Qualche mese fa, ad esempio, Rudy ha sospeso la maglia del suo allievo perché ha saputo che era di quelli che contribuiva meno nelle faccende domestiche: in quell'occasione il giovane ha dovuto pulire tutte le aule della scuola per una settimana.

Durante il percorso, però, il cantante ha fatto arrabbiare senza anche perché dimentica spesso i testi dei brani o perché non collabora nei compiti di squadra nei quali non si sente a proprio agio.