Nel giorno in cui è prevista una nuova registrazione di Amici Lorella Cuccarini ha deciso di fare una dedica social all'allieva che ha abbandonato la scuola meno di due settimane fa per motivi personali. La professoressa ha taggato Mew in un video che ha caricato tra le sue storie di Instagram il 18 gennaio, probabilmente mentre si dirigeva agli Elios per le riprese della 16esima puntata. La ragazza, intanto, ha lasciato ai compagni di classe un biglietto per spronarli a non mollare davanti alle difficoltà che incontreranno.

Il gesto che emoziona i fan

"Ti penso", ha scritto Lorella Cuccarini in un video che ha dedicato a Mew a meno di due settimane dal suo addio alla scuola di Amici.

La maestra di canto, infatti, giovedì 18 gennaio ha pubblicato sul suo profilo Instagram un breve filmato nel quale la si vede intonare un popolare brano di Sia, una cover che la sua ex allieva ha eseguito in studio e con la quale si è classificata prima in gara.

La showgirl ha anche taggato Valentina Turchetto (questo è il vero nome dell'ex alunna del talent-show) e a fianco al nome ha aggiunto l'emoticon di un cuore rosso.

Questo gesto ha sorpreso in positivo i fan del programma ma è l'ennesima conferma di quanto Lorella credesse in Mew e nella possibilità che potesse andare molto avanti nel percorso al serale.

Kia sostituisce Mew nel team Cuccarini

Lorella non ha potuto fare nulla per evitare l'abbandono di Mew, quindi nei giorni scorsi ha fatto delle scelte per rimediare all'addio al cast di una delle allieve più amate della 23esima edizione di Amici.

Nel corso dei daytime che sono andati in onda a metà gennaio, dunque, i professori hanno ascoltato e valutato le esibizioni di due ragazze che Cuccarini e Pettinelli avevano proposto come nuove alunne della classe.

La commissione interna si è espressa all'unanimità a favore degli ingressi di Nahaze (nel team capitanato da Anna, quindi al posto di Matthew) e di Kia che è la sostituta di Mew nella squadra di Lorella.

Questo giovedì, 18/01, si registrerà la seconda puntata senza i due cantanti che si sono ritirati e la prima con le nuove arrivate.

Il messaggio per i compagni di classe

Anche se sono passate due settimane dall'addio di Mew e Matthew alla scuola di Amici ancora non sono trapelati i veri motivi per cui i due hanno deciso di interrompere il percorso che avevano iniziato a metà settembre.

La produzione e Maria De Filippi hanno parlato di "questioni personali" ma nessuno ha mai approfondito l'argomento spiegando ai fan cosa è successo dopo le vacanze di Natale e quindi perché i due si sono ritirati.

Prima di lasciare la casetta, però, la giovane ha scritto ai compagni di classe le seguenti parole: "Portatevi il più avanti possibile".

"Credete nei vostri sogni e nel vostro talento, seguite il vostro cuore. Vi amo tutti immensamente".