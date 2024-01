Giovedì 25 gennaio è stata registrata una nuova puntata di Amici 23 che andrà in onda domenica 28 gennaio 2024 come sempre su Canale 5. Stando alle anticipazioni trapelate in rete, Holden ha ottenuto il disco d'oro, un'onorificenza che però via social non è stata accolta con favore dai fan, stando ai quali il riconoscimento non sarebbe del tutto meritato.

Cosa pensano gli utenti sul riconoscimento ad Holden

Durante la registrazione, ad Holden è stata proposta una divertente caccia al tesoro, con i presenti in studio ad indirizzarlo con i classici commenti "acqua" e "fuoco".

Una volta trovato il premio, l'allievo di Rudy Zerbi si è commosso e ha ringraziato tutti.

Nonostante il riconoscimento ottenuto, sui social alcuni utenti hanno criticato il cantante. In particolare su X (ex Twitter) un utente ha affermato: "Si sa già che Amici lo vincerà lui. Secondo me doveva essere mandato a casa da un pezzo". A fargli eco ci ha pensato un altro telespettatore: "Non ci importa nulla di quel raccomandato".

A detta di altri utenti invece, il giovane cantante verrebbe trattato in maniera diversa solo perché è un figlio d'arte: il padre ha infatti sposato in seconde nozze Laura Pausini. Tuttavia c'è anche chi ritiene ingiuste le insinuazioni nei confronti dell'allievo: "Era ora, sono felice che il lavoro venga premiato".

Stando al pensiero di un ulteriore fan e telespettatore del programma, Holden sarebbe invece stato preso di mira da alcuni suoi compagni di scuola.

Amici, spoiler puntata 28 gennaio

Stando sempre alle anticipazioni legate alla puntata di domenica 28 gennaio, come ospiti saranno presenti Achille Lauro e Random. I giudici di canto saranno invece Elettra Lamborghini, Alex Britti e Rocco Hunt mentre il ballo verrà giudicato da Nancy Berti.

La classifica di canto ha visto in cima Martina, Holden e Mida, a seguire Petit, Kia, Lil, Sarah e Ayle, Nahaze e Malia.

Nel ballo invece Dustin, Marisol e Sofia hanno occupato le prime tre posizioni. Kumo, Giovanni, Nicholas e Simone si sono posizionati al centro classifica, mentre Lucia è arriva ultima.

La prova Oreo infine è stata vinta da Martina, la prova Marlù invece se l'è aggiudicata Lucia.

A corredo è arrivato l'annuncio di Maria De FIlippi, che ha evidenziato come gli inediti dei ragazzi verranno diffusi dopo il Festival di Sanremo, in programma dal 6 al 10 febbraio nella solita location del Teatro Ariston.