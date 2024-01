Tempi sempre più bui per Zuleyha in Terra amara, come sappiamo dalle anticipazioni dal 21 al 27 gennaio degli episodi in onda su Canale 5. Betul e Abdulkadir stanno riuscendo perfettamente a portare avanti il loro obiettivo di distruggere l'azienda Yaman e non solo. Hakan sta diventando un elemento di disturbo da quando si è reso conto di provare qualcosa di forte nei confronti di Zuleyha. Dopo l'immane perdita del carico trasportato dalla nave merci fatta esplodere dagli uomini di Kadir, un'epidemia raderà al suolo il bestiame della tenuta con una perdita milionaria.

Ma non sarà il solo guaio al quale Altun dovrà far fronte.

Il padre di Umit, non convinto di come sia morta sua figlia, otterrà il via libera per far riaprire il caso. Verrà appurato che si è trattato di un omicidio e il principale sospettato sarà Demir. In realtà, sappiamo benissimo che a uccidere la dottoressa è stata Zuleyha, pronta a consegnarsi alla polizia.

Le anticipazioni della prossima settimana: Zuleyha in trappola

L'unico avvenimento lieto della settimana di programmazione di Terra Amara sarà la guarigione di Leyla, che verrà dimessa dall'ospedale. Tutto si è risolto solo con un grande spavento.

Zuleyha, al settimo cielo per aver scongiurato il peggio per Leyla, si troverà davanti a nuovi inaspettati ostacoli.

In primis, non arriverà il risarcimento per il carico di merce affondata insieme alla nave - opera di Kadir e dei suoi soci - perdendo venti milioni di dollari. Come se non bastasse, il bestiame della villa verrà colpito da un'epidemia che farà perdere altri soldi all'azienda Yaman. Ma non è finita qui.

Il corpo di Umit viene riesumato

Tutti, inconsapevoli delle reali intenzioni della ragazza vedranno Betul e Fikret come una nuova coppia non facendo altro che allontanare i sospetti da Betul, che in questo modo può agire indisturbata. Iskender, il padre di Umit, verrà messo al corrente da Kadir tramite una chiamata anonima del fatto che la figlia non è morta in un incidente.

A quel punto, desideroso di sapere la verità, farà riaprire il caso. Zuleyha sarà pronta a consegnarsi alla polizia, ma Fikret e Lutfiye la fermeranno in tempo. Le prove della sua colpevolezza sono nelle mani di Abdulkadir, che possiede l'arma con la quale Altun ha ucciso Umit.

Settimana intensa per Zuleyha, che scoprirà da Rasit che il corpo di Demir è stato ritrovato. Luftiye e Fikret organizzeranno la veglia funebre alla quale parteciperà anche Zuleyha, nonostante la rabbia che prova ancora nei suoi confronti e l'annuncio pubblico del divorzio. Hakan ora avrà tempo e modo di starle vicino.

I fan della soap opera turca dalla parte di Zuleyha e Hakan

I fan della soap Terra amara si sono schierati dalla parte di Zuleyha, che ha deciso di voltare pagina con Demir.

Ma non solo: parte del pubblico social fa il tifo per Hakan.

Una telespettatrice scrive: ''Mehmet è migliore di Demir, lavora x lo stato della Turchia ed è un agente sotto copertura, guardate fino alla fine la serie prima di giudicare'' rivolgendosi a chi, invece, lo considera un personaggio negativo e dalle tinte cupe.