Nella serata di venerdì 5 gennaio, Selvaggia Lucarelli e Daniele Dal Moro hanno avuto un botta e risposta a distanza sui social. Tutto è partito dalla giornalista che su Instagram ha commentato con sarcasmo la conduzione di un evento contro la violenza sulle donne affidata all'ex concorrente del Grande Fratello. La giornalista si è domandata se si tratti di uno scherzo, visto che l'imprenditore era stato espulso dal reality di Canale 5 per un episodio violento ai danni di un'altra concorrente. Nelle ore successive Dal Moro ha risposto su Instagram: "Chiamano me, perché tu gratis non ci vai nemmeno per beneficienza".

Lucarelli punge l'ex gieffino Dal Moro

Selvaggia Lucarelli dopo aver appreso che a Verona Daniele Dal Moro sarà alla conduzione di un evento contro la violenza sulle donne ha commentato con sarcasmo su Instagram: "Non ho capito se e uno scherzo".

Poi ha proseguito, spiegando: "Dal Moro è stato espulso dal GF dopo aver preso per il collo una ragazza, ma è noto anche per atteggiamenti collerici fuori dalla casa, ha rivolto insulti omofobi, in una storia di questa estate mostrava una pistola dopo che si era mollato con la fidanzata (diceva di non aver più niente da perdere, poi disse che era un accendino) e via dicendo".

Infine la giornalista ha concluso: "Ora, la domanda è: chi ha pensato che fosse il conduttore adatto?".

Non ho capito se è uno scherzo. C’è una serata a Verona con Lucia Annibali e Alessandra Moretti in ricordo di Chiara Ugolini condotta da DANIELE DAL MORO. Per chi non lo sapesse Daniele Dal Moro è stato espulso dal Gf dopo aver preso per il collo una ragazza, ma è noto anche per… pic.twitter.com/b7qGPMzJgw — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) January 5, 2024

La replica dell'imprenditore

Dopo le critiche di Selvaggia Lucarelli, lo stesso Daniele Dal Moro ha deciso di replicare su Instagram, affermando: "Lucarelli, sai perché chiamano me e non quelle come te?

Perché tu gratis non ci vai, nemmeno per beneficienza".

Daniele Dal Moro era stato espulso dal GF a marzo 2023 per avere messo le mani al collo di Marzoli, ma il diretto interessato ha più volte precisato che si trattava di un gioco goliardico, aggiungendo che credeva di essere compreso dai telespettatori, visto che con Oriana conviveva all'interno della casa di Cinecittà da cinque mesi e tra i due stava nascendo una frequentazione.

La reazione di alcuni utenti del web

Il botta e risposta tra Dal Moro e Lucarelli è stato commentato da vari utenti sul social X.

Da un lato c'è chi ha preso le difese della giornalista, mentre dall'altro c'è chi ha spezzato una lancia a favore dell'imprenditore di Verona. Un utente ha pubblicato un vecchio screen di Lucarelli in cui criticò Belen Rodriguez e Stefano De Martino: "Ecco di chi stiamo parlando...Fa la paladina della giustizia e poi è prima ad attaccare le donne... Siamo tutti bravi a criticare gli altri senza sapere niente delle loro vite". Un altro ha difeso Dal Moro spiegando che l'espulsione dal GF è arrivata anche perché l'editore Pier Silvio Berlusconi nel frattempo aveva imposto delle nuove linee guida più rigide rispetto alle precedenti..

Tra i vari utenti c'è anche chi ha insinuato che il fandom "Oriele" sia tossico visto che difende a spada tratta Daniele e Oriana anche quando sono indifendibili. Infine c'è chi crede che Lucarelli abbia travisato la situazione della vecchia squalifica di Daniele dal GF, pur riconoscendo un comportamento a tratti sopra le righe da parte di Dal Moro.