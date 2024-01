Zuleyha sarà devastata quando scoprirà la vera identità di Mehmet Kara nei futuri episodi della quarta stagione di Terra Amara. La protagonista non potrà credere che il suo fidanzato le abbia nascosto per mesi di essere Hakan Gumusoglu, il nemico di Demir, e sarà furiosa con lui.. Lutfiye fermerà Zuleyha poco prima del suo matrimonio mostrandole la foto che lo incastra. La donna sarà decisa a denunciare Hakan e convocherà una conferenza stampa per sbugiardarlo pubblicamente.

Zuleyha a un passo dalle nozze con Mehmet

Tra Zuleyha e Mehmet, oltre al rapporto di lavoro, presto nascerà un sentimento molto più importante.

Zuleyha si innamorerà del suo nuovo socio e i due progetteranno anche di sposarsi. Il sentimento che legherà Mehmet a Zuleyha sarà sincero, ma l'uomo continuerà a mentirle sulla sua vera identità per paura di perderla.

La verità verrà a galla solo dopo molto tempo e Zuleyha la apprenderà nel peggiore dei modi. Tutto inizierà quando Fikret e Cetin saranno di ritorno da Damasco e Lutfiye preparerà la stanza per accogliere suo nipote. Nel riordinare alcuni vestiti, la donna troverà una foto che ritrae Mehmet con Abdulkadir, ma il nome riportato sul ritaglio del giornale è quello di Hakan Gumusoglu. Lutfiye sarà sconvolta nell'apprendere che l'uomo che Zuleyha aveva accolto in casa in realtà è il nemico di Demir.

La dura verità di Lutfiye

Zuleyha sarà in procinto i partire per un viaggio con i suoi bambini e Mehmet per coronare il suo sogno d'amore e sposare il suo fidanzato. Improvvisamente però Lutfiye cambierà tutto. La zia di Fikret riuscirà a fermare Zuleyha prima della partenza: "Non puoi sposarlo!", le dirà. La signora Altun sarà sorpresa dalle parole di Lutfiye che le spiegherà di aver scoperto che Mehmet non è affatto chi dice di essere, mostrandole la foto che ha trovato.

Quando Zuleyha apprenderà che il vero nome del suo fidanzato è in realtà Hakan Gumusoglu andrà su tutte le furie e sarà devastata dal dolore. La donna non potrà credere che stava per sposare l'uomo che ha organizzato l'omicidio di Demir e non vorrà più vederlo. In lacrime, Zuleyha avrà un duro scontro con lui e per rivelare a tutti la vera identità di Mehmet Zuleyha convocherà una conferenza stampa in cui racconterà di aver vissuto nella menzogna per diversi mesi.

"Mi sono lasciata ingannare dalle sue bugie", ammetterà. A quel punto la polizia non tarderà ad arrivare per arrestare l'uomo.

Un retroscena sul futuro: Hakan riuscirà a dimostrare che il suo amore è sincero

Tra Zuleyha e Mehmet tutto sembrerà finito, ma le cose successivamente cambieranno. Con l'avanzare delle puntate, infatti, l'uomo verrà scarcerato e lei capirà che il suo fidanzato le ha mentito solo perché aveva paura di perderla e non per ingannare la sua famiglia.

I due quindi torneranno insieme e alla fine Hakan addirittura morirà proprio per farle da scudo e proteggerla da un proiettile sparato da parte di Betul.