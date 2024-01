Dopo la messa in onda della diretta del 29 gennaio, per i protagonisti del Grande Fratello è tempo di pagelle. Tra i volti che hanno spiccato in puntata c'è quello di Beatrice Luzzi che ottiene un voto molto alto in pagella data la capacità di resistere con eleganza ai continui attacchi che le piovono da ogni dove. Voto 3 per Greta Rossetti e il suo doppiogioco, mentre la sua ex rivale in amore Perla si prende un 5. Vatiero cerca di ergersi a nuova regina della casa ma non regge il confronto con Beatrice.

Beatrice resiste agli attacchi: voto 9 per la regina del Grande Fratello

Le pagelle riferite all'ultima diretta del GF non possono che iniziare dalla 'regina di cuori' di questa edizione, ossia Beatrice Luzzi. Signorini e i suoi autori puntano su di lei per creare dinamiche degne di nota ma a volte sembra che vogliano metterla anche in difficoltà. Beatrice però riesce a non cadere nella trappola e risponde colpo su colpo a tutte le accuse che il team di Perla le muove.

Non c'è storia o paragone con la Vatiero, né in termini di atteggiamento né in termini di proprietà di linguaggio. Ancora una volta Beatrice esce vincitrice da ogni confronto. La resistenza di Luzzi merita un 9 in pagella.

Il doppiogioco di Greta le vale un 3 in pagella

Per Greta Rossetti il voto in pagella è invece insufficiente. Per lei un 3. Il pubblico non è certo sprovveduto come lei vuole far credere. Tutti hanno visto come in settimana non ha fatto altro che parlare male di Beatrice alle sue spalle. In puntata però, non solo non sono stati mandati in onda i filmati incriminati, ma lei si è mostrata dispiaciuta per l'allontanamento di Beatrice da lei.

È palese che stia compiendo un doppiogioco, la cosa prima o poi verrà a galla. Beatrice nel frattempo sta in guardia, ha già capito che Greta non è sincera e che sta solo 'giocando'.

Voto 5 per Perla: non c'è storia nel confronto con Luzzi

Anche Perla Vatiero non riesce ad ottenere la sufficienza. Il voto in pagella è 5 dato che l'ex di Mirko Brunetto sta in ogni modo cercando, senza successo, di diventare la nuova regina della Casa del Grande Fratello.

Si è messa a capo del gruppo contro Beatrice ma sino ad ora non è riuscita ad affondare l'attrice. In puntata ha continuato a ribadire di essere una persona vera, accusando i suoi 'nemici' di non avere rapporti sinceri.

Quando l'hanno a loro volta accusata di non collaborare nelle faccende domestiche, ha negato. Peccato che sia stata sconfessata da Signorini stesso che ad un certo punto ha mandato in onda un filmato risalente a Temptation Island. Nel video, anche l'ex Mirko l'accusava di non saper fare nemmeno la lavatrice. Un fondo di verità in ciò che le viene imputato insomma sembra esserci.