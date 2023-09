Beatrice Luzzi è una delle concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello. Attrice e regista, viene ricordata soprattutto per il ruolo di Eva Bonelli nella soap opera di Canale 5 Vivere e per la partecipazione in altre serie tv come Don Matteo.

Quanti anni ha Beatrice Luzzi? Carta di identità

Nome e cognome: Beatrice Luzzi

Luogo di nascita: Roma

Data di nascita: 14 novembre 1970

Età: 52 anni

Peso: sconosciuto

Altezza: un metro e sessantasette centimetri

Professione: attrice e regista

Segno zodiacale: Scorpione

Cosa fa nella vita Beatrice Luzzi

Prima di intraprendere la carriera di attrice, Beatrice Luzzi si laurea in Scienze politiche alla Sapienza di Roma.

Per due anni studia a Bruxelles e poi lavora presso la Direzione Generale per gli Aiuti Umanitari della Commissione Europea.

Rientra in Italia ed entra nel cast della soap opera Vivere. Veste i panni di Eva Bonelli dal 1999 al 2001. Successivamente partecipa a diverse serie, tra cui Don Matteo, Provaci ancora prof e Sospetti. Realizza documentari per Libera, l'associazione antimafia, e in teatro per diversi anni interpreta Poliziotta per amore, monologo scritto da Nando dalla Chiesa in memoria di Emanuela Loi, l'agente di polizia morta nella strage di via D'Amelio, l'attentato di Cosa Nostra a Paolo Borsellino.

In televisione lavora come conduttrice di diversi programmi della Rai, tra i quali cura i servizi dall'estero di Linea Verde.

In televisione il suo lavoro più recente l'ha vista nel ruolo di autrice per L'Eredità, il game show del preserale di Rai 1.

La vita privata

Beatrice Luzzi non è solita condividere la sua vita privata sui social network. Ha due figli, ai quali ha dedicato il libro Mi è nata una famiglia, nati dal rapporto con il compagno Alessandro.

I due si sono conosciuti a Roma nel 2007 e Luzzi definisce il loro incontro "un colpo di fulmine". Ha capito fin da subito che Alessandro sarebbe stato il padre dei suoi figli. Iniziano la convivenza dopo un mese dal loro primo incontro e Beatrice rimane incinta dopo sette mesi. La loro storia finisce nel 2019 a causa di "alcuni anni di tensioni".

L'attrice definisce la fine della storia "un salto nel buio", che le ha permesso di risintonizzarsi con il suo "io" più profondo.

Beatrice Luzzi, la prima volta in un reality show e altre curiosità

Quella al Grande Fratello è la prima partecipazione per Beatrice Luzzi in un reality show. Beatrice Luzzi fa il suo ingresso nella casa del Grande Fratello [VIDEO] durante la puntata andata in onda lunedì 11 settembre.

Nonostante sia una persona molto riservata, si definisce selvatica e rock. Ama esplorare e sperimentare. Racconta la sua vita nel suo blog.

Conosce bene sia l'inglese che il francese.