Nell'appuntamento in diretta con il Grande Fratello 2024 previsto per lunedì 15 gennaio in prime time su Canale 5 si assisterà ad una nuova eliminazione dal gioco.

Al momento, stando ai risultati del sondaggio pubblicato dal portale Forum Free Grande Fratello, a rischio eliminazione ci sarebbero soprattutto Federico e Stefano ma sono 8 i membri del cast in totale in nomination.

Chi sono i concorrenti in nomination per la puntata del 15 gennaio del GF

Le anticipazioni sul prossimo appuntamento serale con il Reality Show condotto da Alfonso Signorini rivelano che ci sarà l'uscita di scena di uno dei concorrenti finiti al televoto questa settimana.

Stefano, Federico, Beatrice, Anita, Paolo, Sergio, Rosanna e Monia sono gli otto concorrenti a rischio eliminazione: per uno di loro arriverà dunque il momento di abbandonare definitivamente la trasmissione e rinunciare così alla possibilità di accedere alla finalissima e conquistare il premio finale di 100 mila euro.

Sarà il pubblico da casa a decretare le sorti dei concorrenti, scegliendo il nome della persona che si intende salvare: il meno votato sarà colui che dovrà lasciare il programma.

Federico e Stefano a rischio eliminazione

Il sondaggio web di Forum Free Grande Fratello, a cui alle 9 di oggi 9 gennaio hanno partecipato 1030 utenti, vede in testa Beatrice Luzzi che si conferma per l'ennesima volta come una delle concorrenti più amate di questa edizione con il 49% delle preferenze a suo favore.

Seconda posizione per Anita Olivieri che ottiene il 13%.

Sergio D'Ottavi sfiora il 10% delle preferenze a suo favore, mentre Paolo Masella al momento si piazza al 7%. Rosanna Fratello arriva al 6% mentre Monia sfiora il 5% dei voti a suo favore.

Ultime posizioni per Federico Massaro che al momento arriva al 4,76% e Stefano Miele, che ottiene il 4,57% dei voti.

Al momento, quindi, sono loro i due concorrenti che risultano a rischio eliminazione dal gioco.

Il ritorno di Beatrice Luzzi nella casa

In attesa del verdetto finale, nel corso dell'ultima puntata serale di ieri 8 gennaio, c'è stato spazio per il rientro in casa di Beatrice Luzzi.

Dopo la morte di suo padre, Paolo, l'attrice ha scelto dunque di rimettersi in gioco e tornare a vivere la sua esperienza all'interno del programma per portare avanti un percorso che la vede tra le favorite in assoluto per la conquista del titolo di vincitrice di questa edizione.