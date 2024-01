Nell’ultima puntata del Grande Fratello, Massimiliano Varrese ha duramente attaccato Vittorio Menozzi, accusandolo di essere "uno scagnozzo di Beatrice". Stanco di questi continui attacchi, il giovane modello ha sbottato contro Massimiliano accusandolo, nella serata di ieri, di essere una persona che cambia continuamente umore e idee.

Menozzi contro Varrese, amicizia al capolinea

Dopo quattro mesi all’interno della casa del Grande Fratello, Vittorio Menozzi ha deciso di prendere una posizione sbottando contro Varrese reo di averlo additato come una sorta di "scagnozzo" quindi di burattino nelle mani della "mandante", che nella metafora non troppo elegante a dirla tutta costruita da Varrese sarebbe Beatrice Luzzi: "Lui mi manda in confusione, mi manda segnali troppo contrastanti.

Prima mi sgrida perché secondo lui mi avvicino troppo a Monia ‘ti stai allargando troppo, ti devo dare una lezione, te ne dico quattro’ - ha dichiarato Menozzi a Beatrice nella serata di ieri - La mattina dopo mi dice che ha esagerato e mi strizza l’occhio, poi però torna a lanciarmi frecciatine. Sono d’accordo con te che non è equilibrato. Ha troppi cambiamenti repentini. Dopo l’episodio di Monia non ho più dubbi sul fatto che da un minuto all’altro possa cambiare d’umore e dire una cosa opposta a quella di prima".

La nomination di Massimiliano a Vittorio

In puntata lunedì scorso Massimiliano Varrese aveva anche nominato Vittorio Menozzi accudendo una giustificazione che ha fatto molto discutere il pubblico.

Durante il momento delle nomination, Massimiliano ha infatti riferito che secondo lui starebbe "passando un concetto orrendo" nel quale "Perla" viene additata come un "boss": "Fino a che si scherza ok, ma far passare il termine boss come uno scherzo non mi va bene! Soprattutto visto quello che c’è dietro, la storia italiana e le persone che hanno perso la vita per questi boss.

Alludo a Beatrice che dà della boss a Perla. Stasera ho visto una scena molto tipica da Gomorra, una roba tra Beatrice e il suo scagnozzo Vittorio. Mi sembrava una scena in cui il mandante dice allo scagnozzo cosa fare. Non è un bell’esempio da dare. Nomino Vittorio, che invece di andare dal mandante dovrebbe venire da me se ha un problema.

Lei ha un atteggiamento da mandante bulla e tu da scagnozzo".

A mandare in confusione il pubblico il fatto che dapprima Massimiliano ha criticato il termine 'boss' salvo poi non esitare ad usarne a propria volta di simili parlando di 'scagnozzo' e 'mandante'.

Sondaggio televoto dei fan al 31 gennaio

Al televoto dopo la puntata di lunedì 29 gennaio 2024 sono finiti quattro concorrenti: Beatrice Luzzi, Vittorio Menozzi, Letizia Petris e Stefano Miele.

Sul portale Grande Fratello Forumfree è stato così pubblicato un sondaggio con la domanda "Chi vuoi salvare" che ad oggi, 13:30 del 31 gennaio, registra già il voto di 1525 utenti. Al primo posto con il 51.74% delle preferenze Beatrice Luzzi, a seguire Letizia Petris, con il 24.39% di voti, Vittorio Menozzi con il 16% e Stefano Miele fermo al 7.87% di voti. Il meno votato non verrà eliminato ma sarà candidato per il successivo televoto.