Lunedì 14 ottobre, durante le nomination dell'ottava puntata del Grande Fratello sono finiti al televoto Lorenzo Spolverato, Yulia Bruschi, Amanda Lecciso e Shaila Gatta. Preoccupato per la possibile eliminazione della ballerina, Javier Martinez ha fatto una richiesta ai suoi compagni d'avventura: "Se Shaila viene eliminata, nominatemi". In realtà i telespettatori sono chiamati a votare per rendere immuni due concorrenti dal televoto di lunedì 21 ottobre.

In settimana Shaila è tornata sui suoi passi e si è avvicinata nuovamente ad Javier. Quest'ultimo in confessionale ha spiegato di aver deciso di dare una seconda possibilità alla conoscenza con la ballerina solamente perché "al cuore non si comanda".

La richiesta di Javier

Al termine della diretta del GF, Javier si è ritrovato in cucina a parlare delle nomination con Eleonora Cecere, Ilaria Galassi e Pamela Petrarolo (le Non è la Rai) ed Enzo Paolo Turchi. Ad un certo punto il pallavolista si è detto dispiaciuto per il fatto che Gatta sia finita al televoto. A quel punto Martinez ha fatto una richiesta ai suoi compagni d'avventura: "Sono sicuro che non succede ma se Shaila viene eliminata, la prossima settimana nominatemi". Ovviamente Pamela ha tagliato corto: "Non ci pensare proprio". Dal canto suo Javier ha lasciato intendere che non vuole restare al Reality Show se la ballerina dovesse uscire: "Se mi volete bene dovete farlo". Eleonora Cecere ha spiegato che a loro piacerebbe arrivare in finale con lui poiché lo ritengono un concorrente onesto e meritevole.

Enzo Paolo ha aggiunto: "Secondo me uno dovrebbe essere solo se uno sta davvero male".

Successivamente il discorso si è spostato su chi abbia mandato in nomination Gatta, ma il trio delle Non è la Rai ha immediatamente interrotto la conversazione sul nascere: "Noi abbiamo fatto la nomination segreta quindi non siamo autorizzate a dire chi abbiamo votato".

javier dice che se esce shaila vuole essere nominato mamma mia che sceneggiata patetica da finto innamorato! #GrandeFratellopic.twitter.com/3ltIltS8X7 — Fabiola🍓 (@Fabiola63445821) October 15, 2024

Le nomination dell'ottava puntata

Nella puntata del 14 ottobre, i preferiti votati dalla casa sono stati: Enzo Paolo, Giglio e le Non è la Rai.

Beatrice Luzzi ha reso immune Maria Vittoria, mentre Cesara Buonamici ha fatto il nome di Iago.

A quel punto i concorrenti non immuni sono andati in SuperLed per le nomination palesi: Luca e Javier hanno fatto il nome di Lorenzo. Helena e Amanda si sono nominate a vicenda, mentre Yulia ha fatto il nome di Lecciso. Jessica e Tommaso hanno nominato Yulia, mentre Clayton ha nominato Morlacchi. Lorenzo invece ha fatto il nome di Shaila. Nelle nomination segrete le Non è la Rai ed Enzo Paolo hanno nominato Amanda, Iago ha fatto il nome di Lorenzo, Giglio ha nominato Clayton, mentre Maria Vittoria ha nominato Shaila.