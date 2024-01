Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore dell'11 e 12 gennaio 2024 rivelano che tra Maria Puglisi e Matteo Portelli ci sarà un nuovo confronto, con il quale i due proveranno a chiarirsi dopo lo scontro che c'è stato per il bracciale.

Questa volta, però, i due non riusciranno ad essere indifferenti e finiranno per spingersi fin troppo oltre il limite consentito.

Intanto Vittorio scoprirà che la sua ex compagna Marta non ha più intenzione di lasciare Milano mentre Salvatore si dedicherà alla realizzazione del suo evento musicale in Caffetteria.

Marta Guarnieri decide di restare a Milano

Nel corso dell'appuntamento di giovedì 11 gennaio, Marta informerà in prima persona il suo ex Vittorio della decisione finale che ha preso sul suo futuro. La donna non intende più trasferirsi in America e riprendere in mano le redini della sua vecchia vita, bensì vuole restare a Milano con la sua famiglia.

In Caffetteria, invece, Salvatore continuerà a dedicarsi alla preparazione dell'evento musicale che si svolgerà in serata. Barbieri chiederà alla contessa Adelaide di passarlo a salutare, così da poter trascorrere del tempo insieme e, a quel punto, la contessa si ritroverà costretta a dover prendere una decisione.

Tancredi, invece, avrà modo di parlare con Marta dello scontro che c'è stato con la sua ormai ex donna Matilde.

Portelli e Puglisi si spingono fin troppo oltre: anticipazioni Il Paradiso del 12 gennaio

Le anticipazioni di venerdì 12 gennaio, invece, rivelano che dopo lo scontro che c'è stato per la questione del bracciale, Matteo Portelli deciderà di andare a parlare con Maria.

Il giovane contabile intende chiarire con la Puglisi e mettere fine al malinteso che c'è stato e che rischia di compromettere il loro rapporto.

Peccato, però, che la situazione sfuggirà di mano ad entrambi e che si lasceranno andare fin troppo oltre.

Dopo la serata evento che si è tenuta in Caffetteria, Elvira farà poi i suoi complimenti a Salvatore per l'ottima organizzazione riaccendendo così le speranze del giovane Amato, che non desidera altro che poterla riconquistare.

Maria ha mentito al suo fidanzato Vito negli episodi precedenti

Nelle puntate precedenti della soap opera, Maria si era ritrovata messa alle strette dal fidanzato Vito che aveva notato il nuovo bracciale sul suo polso.

Trattandosi di un regalo che non le era stato fatto da lui, Vito ha chiesto spiegazioni alla sua promessa sposa, ottenendo risposte molto vaghe.

Maria, infatti, non ha avuto il coraggio di dirgli che si trattava del regalo di Natale ricevuto inaspettatamente da Matteo Portelli.