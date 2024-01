Ercan cadrà nella trappola di Betul e verrà licenziato nella puntata di Terra amara in onda martedì 16 gennaio. Le anticipazioni annunciano che la figlia di Sermin sedurrà infatti il braccio destro di Demir facendogli firmare alcuni documenti.

Successivamente li mostrerà a Zuleyha che convinta di come sia lui il responsabile degli errori contabili ivi contenuti deciderà di cacciarlo dall'azienda.

Le ricchezze Yaman sono l'obiettivo di Betul

Il malvagio piano di Betul procederà con l'aiuto di Abdulkadir: il suo scopo come risaputo è quello di impossessarsi di tutte le proprietà Yaman.

La figlia di Sermin e il suo socio si renderanno conto che fino a quando Ercan sarà presente in azienda per loro sarà molto più complicato agire, decideranno quindi di occuparsi di lui.

Sarà Betul a muoversi in prima persona seducendo il braccio destro di Demir con un invito a cena in cui la donna fingerà di aprirsi e raccontare il proprio passato: una volta entrati in confidenza, qualche tempo dopo, Betul si presenterà a casa del suo collaboratore dicendo di essere disperata per essere stata vittima di una truffa. Ercan ascolterà lo sfogo della donna che gli spiegherà di aver speso 20mila lire consegnate ad un venditore poi sparito nel nulla.

Ercan sensibile al fascino della bella imprenditrice

Betul riuscirà così con l'inganno a far firmare ad Ercan dei documenti per usarli contro di lui. La donna correrà infatti da Zuleyha a mostrarle delle fatture con delle grossolane irregolarità, accusando Ercan di aver frodato l'azienda Yaman: le fatture altre non sono se non i documenti fatti firmare con l'inganno ad Ercan.

La moglie di Demir non riuscirà a credere di essere stata tradita dal suo uomo di fiducia, ma le carte non lasciano spazio a dubbi. Zuleyha convocherà subito Ercan chiedendogli spiegazioni e lui si difenderà dicendole chiaramente di essere stato incastrato da Betul. La signora Altun, però, non gli crederà e gli dirà di aver perso totalmente la fiducia in lui.

Nonostante i tentativi dell'uomo di discolparsi, Zuleyha caccerà il suo collaboratore dall'azienda proprio come desiderava Betul.

Uno sguardo al futuro: Zuleyha capirà di essersi sbagliata su Betul

Nelle puntate di Terra Amara in onda in questi giorni, tra Betul e Zuleyha si è instaurato un ottimo rapporto. La moglie di Demir si fida ciecamente della figlia di Sermin, convinta che una persona di famiglia non possa agire alle sue spalle. Con il passare del tempo, però Zuleyha si renderà conto di aver sbagliato tutto e di come Betul sia molto pericolosa. Oltre a frodare l'azienda, la ragazza si spingerà sempre più oltre sino a desiderare di voler uccidere Zuleyha. A salvare la vita alla protagonista sarà Hakan che le farà da scudo venendo colpito da un proiettile che non gli lascerà scampo.