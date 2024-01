Con le nuove puntate de Il Paradiso delle signore 8 in programma nel corso del 2024 in tv, non si esclude che Flora possa ritrovarsi in grande difficoltà per via delle bugie che le sono state raccontate dal suo fidanzato Umberto.

A quel punto, la donna si renderebbe conto di non riuscire a perdonarlo tanto da mettere in discussione la loro relazione che già da tempo sembra fare acqua da tutte le parti.

Un addio che non passerebbe inosservato e, al tempo stesso, spingerebbe Umberto a concentrarsi nuovamente sulla sua relazione con la contessa Adelaide.

Umberto inganna la sua compagna Flora

Le anticipazioni della soap opera rivelano che Umberto porterà avanti l'ennesimo piano spietato ai danni di Marcello e suo fratello Matteo Portelli, facendo fallire un progetto lavorativo che i due avrebbero voluto realizzare.

Ciò porterà all'ennesimo scontro tra Marcello e il commendatore Guarnieri, al punto che Flora deciderà di indagare per cercare di scoprire i motivi di questa situazione.

Umberto, però, preferirà non dire la verità alla sua amata: inventerà delle bugie pur di non svelarle ciò che ha realmente fatto ai danni di Marcello, ma la verità non tarderà ad emergere e Flora resterà a dir poco spiazzata e senza parole.

Flora può non perdonare Umberto per le sue bugie

La stilista si sentirà tradita per l'ennesima volta dal compagno, per via della menzogna che le ha raccontato legata allo scontro con Marcello e non si esclude che questa volta possa decidere di prendere in mano le redini della situazione.

Il sospetto è che Flora possa rendersi conto di non essere più felice al fianco di un uomo che la inganna e la tiene all'oscuro dei suoi veri progetti.

Una situazione che metterebbe la Ravasi a durissima prova, tanto da valutare la possibilità di chiudere definitivamente con il commendatore Guarnieri e dare così una svolta alla sua vita.

In questo modo, quindi, Flora potrebbe anche mettere alla prova Umberto confessandogli di non essere disposta a perdonare le sue bugie.

Il no di Umberto alle nozze con Flora nelle precedenti puntate

Una svolta che non passerebbe inosservata, dato che già nelle puntate precedenti della soap opera di Rai 1, Flora aveva dovuto fare i conti con l'avversione di Umberto alle loro possibili nozze.

La stilista sognava di diventare al più presto la signora Guarnieri, coronando così questo sogno d'amore che si portava dietro da svariato tempo, ma ciò non è mai accaduto.

Umberto aveva ammesso di non essere pronto a compiere questo passo così importante, rimandando sempre le possibili nozze con la stilista che ha dovuto così accontentarsi del semplice fidanzamento.