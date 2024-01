Elvira si preparerà all'incontro con i genitori di Tullio per ufficializzare il loro fidanzamento nella puntata de Il Paradiso delle signore 8 di lunedì 15 gennaio. Le anticipazioni raccontano anche che Marcello sembrerà ormai rassegnato alla rottura con Adelaide, ma pronto a voltare pagina. Barbieri, però, dovrà vedersela con Umberto che sta pensando alla prossima mossa contro di lui. Ci saranno importanti novità anche per Maria che con Matteo si lascerà andare liberamente ai suoi sentimenti. Infine, Tancredi avrà un nuovo scontro con Vittorio.

Marcello addolorato per l'addio di Adelaide

Grandi novità attendono Elvira che sarà sempre più proiettata verso il suo futuro con Tullio. I due fidanzati saranno pronti a far conoscere i rispettivi genitori per ufficializzare il loro legame. La ragazza sarà agitata per l'importante incontro e la notizia arriverà anche alle orecchie di Salvatore. Amato si sentirà deluso, visto che pochi giorni prima i complimenti di Elvira al suo locale avevano riacceso la speranza di un ritorno. Il ragazzo si sentirà ferito e per lui non sarà facile voltare definitivamente pagina, perché è ancora molto innamorato di Elvira. Nel frattempo Marcello sarà addolorato per la fine della sua relazione con Adelaide, ma sarà pronto a voltare pagina con nuovi progetti per il futuro.

Maria e Matteo non nasconderanno più i loro sentimenti

L'ostilità di Umberto nei confronti di Marcello non si placherà con la partenza della contessa Adelaide. Guarnieri si metterà subito al lavoro per una nuova mossa contro Barbieri. Nel frattempo Tancredi si preparerà per affrontare un'ultima volta Vittorio e chiarire la sua situazione con Matilde.

Importanti cambiamenti arriveranno per Maria che dopo aver incontrato Matteo non potrà più nascondere i suoi sentimenti. La ragazza, per la prima volta, ammetterà di provare qualcosa di forte per Portelli e non ci saranno più remore a riguardo.

Le speranze di Salvatore nelle puntate precedenti

Nelle puntate precedenti, Elvira e Tullio hanno fatto dei grandi passi avanti nella loro relazione.

Il ragazzo ha deciso di trasferirsi a Milano per stare più vicino alla sua fidanzata e questo non è piaciuto a Salvatore, convinto che tra lei ed Elvira possa esserci ancora qualcosa. Amato non si è arreso e, incoraggiato dai suoi amici, ha deciso di aprire il suo locale anche di sera sperando di far colpo di Elvira. Quest'ultima ha apprezzato molto la nuova iniziativa di Salvatore e si è complimentata con lui vedendo al Caffetteria trasformata in un locale alla moda. Il giudizio positivo di Elvira ha alimentato ulteriormente l'illusione in Salvo che ha ricominciato a sperare in un futuro con lei.