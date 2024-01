Nel finale di stagione de Il Paradiso delle signore 8, in programma a maggio su Rai 1, non si esclude che Vittorio Conti possa sentire l'esigenza di prendersi un periodo di pausa dal lavoro al negozio e lasciare Milano con Matilde.

Prima di andare via, però, il proprietario del grande magazzino milanese si assicurerebbe che la sua creatura venga lasciata in buone mani. A quel punto, quindi, chiederebbe a Matteo di prendere in mano la situazione con la stilista Maria che, in questi mesi ha già svolto un buon lavoro.

Vittorio Conti verso una possibile uscita di scena dal cast della soap

Con l'avvicinarsi del finale di questa ottava serie non si esclude che Vittorio Conti possa allontanarsi dal negozio che dirige.

In questi giorni in cui sono state ultimate le riprese degli episodi conclusivi di questa ottava stagione, non è passata inosservata la festa che è stata organizzata su set per Alessandro Tersigni, storico interprete dj Vittorio, quasi come se dovesse prendere una pausa per qualche tempo.

Il sospetto, quindi, è che Conti possa decidere di andare via da Milano per un po' di tempo, magari per viversi in tranquillità la sua storia d'amore con Matilde Frigerio, data la delicatissima situazione della donna, che risulta ancora formalmente sposata con Tancredi.

Vittorio lascia il negozio a Matteo e Maria: ipotesi Il Paradiso delle signore 8 sul finale di stagione

A quel punto, Vittorio uscirebbe di scena per qualche tempo, ma non prima di essersi assicurato che la sua creatura lavorativa venga lasciata in buone mani.

Vittorio potrebbe così decidere di affidare il negozio nelle mani di Matteo Portelli che, in questi primi mesi di lavoro, ha dimostrato di essere un perfetto contabile per il grande magazzino milanese.

Il fratello di Marcello ha saputo prendere in mano le redini della situazione con entusiasmo, riuscendo nell'impresa di sostituire Vito Lamantia.

Oltre a Matteo, Vittorio Conti lascerebbe il suo negozio anche nelle mani di Maria Puglisi, la stilista del magazzino che, con la sua creatività, ha saputo dare una nuova sferzata alle vendite del magazzino milanese.

La crisi di Maria per Matteo

Maria e Matteo si ritroverebbero così a lavorare a stretto contatto, dopo che essere usciti allo scoperto, confessandosi i sentimenti che provano l'uno nei confronti dell'altra.

Una situazione che li sta mettendo a dura prova, dato che la stilista ha sentito il bisogno e l'esigenza di parlare apertamente di questa situazione anche con sua mamma Concetta, svelandole di essere in crisi e di aver messo in discussione pure i sentimenti per Vito.