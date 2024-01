Maria non regge più questa situazione che si è creata con Vito e Matteo e nella puntata Il Paradiso delle Signore del 23 gennaio ha un attacco di ansia. Finisce così con il confessare alla madre la verità: è innamorata di Portelli e non sa come fare con il matrimonio che ormai si avvicina.

Intanto, Marta ha modo di incontrare di nuovo la ragazza madre e capisce che c'è un grande problema da risolvere. La questione la interessa da vicino, visti i suoi trascorsi.

Marcello e Matteo cadono nella trappola di Umberto, che riesce a farli litigare.

Concetta coinvolge Irene nella questione legata a Maria

Non si placano i sospetti di Concetta, che ha ben capito che Maria le sta raccontando solo bugie, visto che la sua versione dei fatti non coincide con quella di Matteo. Preoccupata per la situazione, cerca di avere delle informazioni in più da Irene, che sicuramente sa qualcosa. Maria sta sempre più male e l'ansia la divora.

Nel frattempo al Paradiso delle signore la moda della minigonna si diffonde e lo staff maschile ne è particolarmente colpito in senso positivo. Mary Quant ha fatto la rivoluzione della moda.

Un incontro che apre nuove trame nella soap Il Paradiso delle signore

Cinzia, la ragazza incinta che ha conosciuto la giovane Guarnieri avrà un ruolo importante nella soap: dalle anticipazioni Il Paradiso delle signore sappiamo infatti che l'incontro tra Marta e la ragazza madre ha conseguenze inaspettate destinare a cambiare la vita di entrambe e non solo.

Stavolta, però, c'è un problema urgente da risolvere.

Umberto non smette di creare zizzania: Portelli informa Marcello che Umberto gli ha fatto una proposta lavorativa, ignaro delle sue reali intenzioni. Tra i due la tensione è altissima.

Arriva il momento per Maria di dire la verità. In seguito a un attacco d'ansia dovuta alla pressione legata al matrimonio con Vito, confessa alla madre di amare Matteo.

Vito lascerà per sempre Milano?

La verità è venuta a galla e le conseguenze saranno inevitabili. Per Vito sarà impossibile far fronte a una delusione del genere, poiché non si aspetta per nulla che la ragazza che ama e che sta per sposare ami un altro e non voglia passare il resto della sua vita con lui, nonostante abbia cercato di reprimere i suoi sentimenti.

Se Lamantia vedesse naufragare il suo matrimonio - ipotesi tutta da confermare - è difficile che resti a Milano, così come è impensabile che torni in Sicilia, ora che ha un'attività avviata. Potrebbe così cercare di dare un taglio netto con tutto, trasferendosi definitivamente in Australia, lontano il più possibile da Maria e dal suo sogno andato in frantumi nel giro di poco, pochissimo tempo.