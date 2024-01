Il tempo stringe per Silvana e nella puntata Il Paradiso delle Signore di lunedì 5 febbraio 2024 che andrà come sempre in onda su Rai 1 alle 16:05 circa e on demand su RaiPlay, dove sono disponibili anche le repliche. La mamma di Matteo sa di non stare bene e che le sue condizioni di salute sono pessime. C'è tuttavia una piccola speranza che si possa salvare, ma occorrono soldi, tanti soldi. Denaro che Matteo non ha ma che Marcello si è offerto di dare. Barbieri, per accelerare i tempi, si rivolge anche ad Adelaide, ma la sua risposta lascerà entrambi con l'amaro in bocca.

Non andrà bene nemmeno a Matilde, che si accorgerà della vicinanza tra Vittorio e Marta, che va al di là della semplice collaborazione per portare avanti il progetto della casa famiglia per ragazze madri. La sua sofferenza sarà tangibile e molto forte.

Matteo continua a mentire a mamma Silvana: Il Paradiso delle signore anticipazioni 5 febbraio 2024

Purtroppo le condizioni di salute di Silvana non sono affatto buone [VIDEO], anzi: peggiorano di giorno in giorno, lasciandole poche speranze. Matteo è suo figlio, vorrebbe salvarla e sta facendo di tutto perché questo miracolo avvenga, ma occorrono anche le condizioni giuste. Marcello lo sta aiutando e, nella speranza di guadagnare tempo, si rivolge anche ad Adelaide, che in fatto di solidarietà non è mai brillata più di tanto.

Matteo non smette di rassicurare mamma Silvana fingendo che tutto vada bene, ma sa che non è così. Ha però il sostegno e la vicinanza di Maria, in bilico a causa delle sue emozioni contrastanti.

Cresce la gelosia di Matilde, riffa alla Caffetteria

Continuando con le anticipazioni Il Paradiso delle signore vedremo Marta sconvolta dopo che Tom la cercherà nuovamente.

Il suo desiderio è quello di tornare insieme e le chiede una seconda possibilità. Marta chiede consiglio a Vittorio, con il quale è super affiatata anche per la realizzazione del progetto rivolto alle ragazze madri. Non ci stupiamo del fatto che cresca la gelosia di Matilde, che inizia a vacillare e a perdere ogni certezza.

Sta per arrivare il Festival di Sanremo e Salvatore decide di organizzare una riffa in Caffetteria. Il vincitore si aggiudicherà due biglietti per la storica kermesse musicale.

Una questione di cuore e di etica

Matteo ha deciso di non dire nulla a Silvana, preferendo tacere sulle sue condizioni di salute: la sua è una scelta giusta? A parte la questione etica, ci sono implicazioni anche affettive. Portelli non se la sente di spegnere ogni speranza nel cuore di sua mamma, perché desidera e vuole che viva, ha ancora bisogno di lei. D'altro canto, sarebbe anche giusto e corretto non mentire a una persona che vuole sapere come stanno le cose. Una questione spinosa e non facile che anche nei nostri giorni è purtroppo attuale.