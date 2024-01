Cruz chiederà a Lorenzo di uccidere Curro nelle prossime puntate de La Promessa. Le anticipazioni provenienti dalla Spagna spiegano che la marchesa cercherà un modo per sbarazzarsi del nipote, che ha scoperto di essere il figlio illegittimo di Alonso. In un primo momento Cruz proverà a far partire Curro per l'Inghilterra, ma visto il suo rifiuto penserà a un modo più drastico per allontanarlo. Curro, inoltre, otterrà il titolo di Barone de Linaja e questa sarà la goccia che farà traboccare il vaso: la marchesa penserà che l'unico modo per risolvere i suoi problemi sia quello di far uccidere Curro.

Curro e Alonso sempre più vicini

Ci saranno molte novità per Curro da quando scoprirà che suo padre è Alonso. Farà di tutto per trascorrere più tempo insieme a lui e il marchese, ignaro di tutto, sarà felice dell'avvicinamento del nipote, che sarà sempre più affettuoso con lui. Il ragazzo non rivelerà a nessuno la verità sulle sue origini, ma alla marchesa non sfuggirà il suo comportamento e inizierà a temere sempre di più per il buon nome della famiglia.

Cruz confiderà a Petra i suoi timori e rivelerà anche che Alonso non sa di essere il padre di Curro. La donna si darà subito da fare per allontanare suo nipote dal palazzo e per questo spingerà Lorenzo a convincerlo ad andare a studiare in Inghilterra.

Il ragazzo non avrà nessuna intenzione di partire e il suo rifiuto farà infuriare la zia Cruz.

Curro sarà il nuovo Barone de Linaja

La situazione tra Curro e Lorenzo diventerà sempre più insostenibile e il ragazzo dichiarerà di non voler avere più nulla a che fare con lui. Dopo averlo affrontato, Curro rifiuterà di ereditare il titolo di Conte de la Mata e si confiderà con Alonso.

Il marchese avrà un'idea: chiedere a Manuel di rinunciare al suo titolo di Barone de Linaja, visto che sarà già l'erede del marchesato, e cederlo a Curro.

Il marchesino ci penserà e deciderà di accettare la proposta del padre. L'iniziativa di Alonso farà infuriare ancora di più Cruz che si opporrà con forza, ma pur parlando con suo figlio e con il marito non otterrà nessun risultato.

Alla marchesa resterà solo la via più crudele: chiedere a Lorenzo di ammazzare Curro: "Uccidilo per porre fine al nostro problema per sempre".

Jana e Curro: un legame indissolubile

Curro è il nipote dei marchesi di Lujan e ha conosciuto Jana a La Promessa. Tra lui e la cameriera all'inizio c'era una certa antipatia, ma quando la ragazza ha capito che Curro era suo fratello tutto è cambiato.

Il ragazzo ha scoperto che le sue origini sono completamente diverse da quelle che pensava: sua madre è Dolores, la stessa di Jana, mentre il padre è Alonso, il marchese che ha sempre creduto fosse il suo caro zio. Tra Curro e Jana il legame è diventato sempre più importante e insieme sono alla ricerca della verità sul loro passato.