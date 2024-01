Le anticipazioni spagnole de La Promessa raccontano che Manuel avrà finalmente il coraggio di confessare quelli che sono i veri sentimenti che nutre nei confronti di Jana, al punto da scatenare la reazione contrariata della moglie Jimena. Dopo un momento di passione, infatti, deciderà di chiudere il matrimonio.

La donna non gradirà per niente le scelte che verranno fatte dal marito, al punto da decidere di prendersi la sua rivincita e vendicarsi contro di lui e l'intera comunità che popola il palazzo.

La perfida donna deciderà di appiccare un incendio con il quale vorrà uccidere tutti e farla pagare in primis a Manuel e alla sua famiglia.

Manuel sceglie Jana e scatena la disperazione della moglie Jimena

Dopo aver lottato a lungo per recuperare la memoria, Manuel riuscirà a ricordare i momenti del passato che ha vissuto in compagnia di Jana e i due avranno la possibilità di lasciarsi andare alla passione.

Anche la domestica, che nel frattempo si era legata al medico Abel, si renderà conto di non poter rinunciare all'uomo della sua vita, motivo per il quale metterà da parte questa nuova relazione per lasciarsi andare con Manuel.

L'uomo prenderà in mano le redini della situazione e affronterà in prima persona la moglie Jimena, informandola della decisione di voler troncare il loro matrimonio per viversi la nuova relazione con la domestica del palazzo.

Jimena appicca un incendio nella tenuta: anticipazioni spagnole La Promessa

Jimena sarà disperata quando scoprirà che il marito ha intenzione di abbandonare la tenuta e trasferirsi da un'altra parte.

Non riuscirà ad accettare l'idea di essere stata rifiutata e anche plagiata da Jeronimo, una new entry della seconda stagione che le farà credere di avere tutti contro all'interno della tenuta, deciderà di appiccare il fuoco all'interno del palazzo con lo scopo di uccidere tutti.

Jimena scatenerà così un incendio, che per fortuna non avrà delle conseguenze gravi. I presenti riusciranno a mettersi in salvo, ma tale evento finirà per acuire ancora di più la crisi della famiglia dei Lujan.

Jimena aveva ingannato il marito negli episodi precedenti

Del resto Jimena aveva già intuito che suo marito fosse interessato alla domestica e pur di non perderlo aveva messo in scena una finta gravidanza.

Con questa assurda storia la donna è riuscito a non perderlo, dato che Manuel sognava da tempo di poter diventare padre e Jimena stava coronando così il suo sogno. Fino a quando la donna non ha inscenato un finto aborto, che a portato Manuel a guardare Jana nuovamente con occhi innamorati.