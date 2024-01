Hakan morirà per proteggere Zuleyha nella quarta ed ultima stagione di Terra Amara. L'uomo si recherà alla villa per parlare con sua moglie e annunciarle la sua partenza dopo l'ennesimo litigio. In quel momento Betul punterà la sua pistola contro Zuleyha e Gumusoglu non ci penserà due volte: l'uomo farà da scudo alla donna che ama e sarà colpito al suo posto. Zuleyha sarà disperata e Hakan sarà trasportato in ospedale dove morirà poco dopo. Nel frattempo, Fikret e Gaffur rincorreranno Betul che dopo aver sparato proverà a scappare.

Il matrimonio di Zuleyha e Hakan non segnerà la fine dei litigi

Tra Zuleyha e Hakan ci sarà una storia d'amore molto intensa. Quando la moglie di Demir scoprirà che Mehmet ha mentito sulla sua identità lo lascerà, ma con il passare del tempo riuscirà a perdonarlo. Hakan ribadirà più volte a Zuleyha che il suo amore è sempre stato sincero e i due convoleranno a nozze. Gumusoglu, tuttavia, sarà ricattato da Vahap e sarà costretto a far uscire di prigione suo fratello Abdulkadir.

Quando Zuleyha lo scoprirà sarà furiosa e di fronte all'ennesima bugia di suo marito non vorrà più avere a che fare con lui. Hakan si recherà alla villa per salutare Zuleyha, dicendo di essere in partenza. L'uomo continuerà a dichiararle amore, ma proprio in quel momento Betul si farà avanti e chiamerà il nome di Zuleyha prima di sparare.

Hakan pronto a dare la vita per amore

Hakan proteggerà sua moglie e sarà colpito in pieno petto al suo posto, cadendo tra le sue braccia. Zuleyha sarà disperata mentre l'uomo sarà portato urgentemente in ospedale. Nel frattempo, Fikret e Gaffur correranno dietro a Betul che proverà a scappare.

Le condizioni di Hakan saranno molto critiche e i medici lasceranno poche speranze a Zuleyha che in lacrime gli starà accanto.

Gumusoglu continuerà a peggiorare e i medici tenteranno di rianimarlo, ma non ci riusciranno. Zuleyha dovrà piangere un altro marito.

Il triste destino di Zuleyha in amore

Quello di Zuleyha è un triste destino, perché la storia sembra ripetersi nel corso degli anni. Dopo la morte di Hakan la protagonista deciderà di rimanere sola e dedicare la sua vita solo ai suoi figli e alla gente di Cukurova.

Negli ultimi istanti di Hakan, Zuleyha rivive l'angoscia dell'agonia di Yilmaz, il suo primo amore morto sotto i suoi occhi dopo una lunga agonia in ospedale. In quel caso, l'uomo aveva avuto un terribile incidente con l'auto e Demir aveva anche tentato di salvargli la vita. Dopo il doloroso lutto, Zuleyha aveva sposato Demir, ma anche la loro felicità è stata breve. Yaman è stato rapito dagli uomini di Erkan Gumusoglu e il suo corpo senza vita è stato ritrovato dopo mesi.