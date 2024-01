Sarà una settimana intensa quella di Terra amara che, dal 5 al 10 febbraio, vedrà Betul far cadere la nonnina Azize. Tutto avrà inizio in seguito al ricovero ospedaliero di Zuleyha, la quale rischierà di morire a causa della sparatoria avvenuta per mano di Vahap. Nel corso di una conferenza stampa, Betul noterà una foto e capirà che Mehemet è in realtà Hakan. La donna cercherà di strappare la fotografia dalle mani di nonna Azize. Non volendo cedere, la vecchietta terrà stretta la fotografia ma Betul finirà per farla cadere.

Intanto Hakan, pur di scoprire chi ha colpito la sua amata, si spingerà al punto di aggredire il procuratore per farsi arrestare.

Vahap spara a Zuleyha e lei finisce in ospedale

Il giorno dopo i festeggiamenti per l'imminente matrimonio di Fikret e Betul, Zuleyha riceverà un dono da Hakan-Mehemet in cui le chiederà, attraverso un bigliettino, di parlarle. Ma quando i due si incontreranno, si arriverà a sfiorare la tragedia. Vahap, infatti, tenterà di uccidere Hakan-Mehemet, finendo per centrare in pieno la vedova Yaman.

Subito partirà la corsa in ospedale, con Zuleyha tra la vita e la morte. Ignaro del gesto del fratello, Abdulkadir gli confesserà di essere un doppiogiochista e che adesso sono entrambi nel mirino di Hakan-Mehemet.

Betul scopre la vera identità di Hakan, Azize cade

Sermin non desidererà altro che un matrimonio felice per sua figlia, ma persino Betul è consapevole del fatto che l'uomo non la ama.

Fikret, frattanto, sarà impegnato negli affari riguardanti il settore tessile. Sarà in questa circostanza che confesserà a Cetin di volersi trasferire a Istanbul, affidandogli la gestione della fabbrica.

Quando Zuleyha si riprenderà e sarà dichiarata fuori pericolo, Hakan-Mehemet terrà una conferenza stampa per annunciare a tutti che presto convolerà a nozze con l'ex sarta.

In quell'occasione Betul noterà una foto tra le mani di Azize e verrà a scoprire la verità sull'identità di Mehemt: in realtà si chiama Hakan. La donna farà di tutto per prendere la fotografia in questione, ma Azize non avrà intenzione di mollare la presa, finendo per cadere.

Hakan si fa arrestare

Poco dopo Zuleyha informerà Lutfiye che Betul ha derubato l'azienda Yaman e insieme cercheranno di riferirlo a Fikret.

Frattanto, completamente all'oscuro di tutto, Sermin e sua figlia saranno prese a festeggiare al Circolo, con alcune signore, le imminente nozze.

Hakan vorrà incontrare Mahmut, il quale è stato arrestato e accusato per l'aggressione a Zuleyha. Per accedere al carcere, Hakan si farà arrestare, aggredendo il procuratore nel corso di una cena al ristorante.

Fan reagiscono alla notizia della caduta di Azize per mano di Betul

La presenza di Betul continuerà a far discutere i fan di questa soap opera turca. Quando si è appreso che prossimamente la figlia di Sermin finirà per fa cadere la nonnina, in tanti hanno esternato il proprio malcontento sui social.

"Più cattiva di sua madre... Ma fa una brutta fine anche lei!

Carcere a vita"; "Degna figlia di sua madre"; "Molto più cattiva della mamma la figlia di Sermin"; "Tale madre tale figlia": questi sono i pensieri dei fan di Terra Amara a proposito dell'incidente che accadrà ad Azize.