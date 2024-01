In Terra Amara Hülya, la sorella di Hakan, non avrà una vita lunga. Come raccontano le puntate già andate in onda in Turchia morirà per un'insufficienza renale e sarà proprio Züleyha a comunicare la triste notizia a Mehmet, senza sapere che si tratti di Hakan.

Züleyha scopre della morte di Hülya

Hakan si ritroverà in hotel e riceverà un messaggio urgente, ma il concierge non riuscirà a darglielo in quanto non è presente nella sua stanza. Intanto Züleyha riceverà una telefonata dal procuratore: Hülya, l'ex di Demir, è morta improvvisamente. La ragazza non stava bene, ma negli ultimi giorni è sopraggiunta un'insufficienza renale che non le ha lasciato via di scampo.

Züleyha sarà molto dispiaciuta per l'accaduto e penserà bene di andare a Smirne per i suoi funerali. La ragazza vorrebbe andare da sola, ma Lütfiye e Fikret penseranno possa essere pericoloso, visto che presupporranno che Hakan possa essere presente e farle del male.

Züleyha partecipa ai funerali di Hülya

Sarà Fikret a convincere Züleyha a farsi accompagnare e i due la mattina seguente prenderanno un aereo per recarsi a Smirne. La ragazza, però, vorrà avvisare Mehmet dell'accaduto, senza pensare che sia Hakan e che Hülya sia sua sorella.

Züleyha chiamerà l'hotel in cui alloggia Mehmet ma non lo troverà, così lascerà al concierge un semplice messaggio in cui gli dice che Hülya è morta, senza pensare al male che provocherà questa notizia all'uomo.

Quando vedrà il messaggio gli verrà un colpo al cuore e la prima cosa che farà sarà chiamare a Smirne.

Le scuse di Züleyha

Saprà che Züleyha sarà ai funerali, così non vorrà farsi vedere da nessuno, anche perché tutti a Smirne lo conoscono come Hakan. Assisterà ai funerali da lontano, mentre Züleyha porrà un fiore sulla tomba di Hülya e le chiederà scusa anche dai parte dei figli per il male che le ha fatto Demir.

"Che tu possa trovare la pace che non hai trovato qui sulla terra", le dirà commossa. Züleyha, però, sarà anche un po' delusa, pensava di poter finalmente vedere la faccia di Hakan e invece non è stato così.

Chi è Hülya Gümüşoğlu

Hülya è la sorella di Hakan, ma ha anche dei trascorsi con Demir. I due erano fidanzati, ma hanno sempre tenuta segreta la loro relazione.

Pensavano di sposarsi, fino a quando Demir ha conosciuto Filiz e ha lasciato Hülya per sposarsi con lei.

Una delusione d'amore che ha condotto la ragazza a provare a togliersi la vita. Si è buttata dal quarto piano di un palazzo: non è morta, ma è rimasta muta e paraplegica. Demir, per provare a rimediare al danno le ha dato una rendita mensile, che è arrivata fino a quando è sparito dopo l'assalto alla villa. Sono state due donne ad arrivare a Villa Yaman e a recriminare a Züleyha i soldi non dati a Hülya, e in questo modo la ragazza ha avuto l'opportunità di scoprire l'ennesima malefatta del marito.