Nella quarta stagione di Terra Amara Hülya, la sorella di Hakan nonché l'ex di Demir, morirà per un'insufficienza e Züleyha si sentirà in dovere di partecipare ai suoi funerali. Avrà modo così di chiederle scusa, da parte sua e dei suoi figli, per tutto il male che le ha fatto Demir.

Züleyha scopre che Hülya è morta

Züleyha sarà a casa quando riceverà una telefonata dal pubblico ministero: Hülya, la ex fidanzata di Demir, è morta. A quanto pare le sue condizioni di salute erano veramente critiche ed è deceduta a causa di una insufficienza renale.

Züleyha sarà molto dispiaciuta e vorrà recarsi a Smirne per i funerali. Fikret rimarrà stupito davanti a questa scelta, ma la ragazza non avrà tutti i torti: Hakan potrebbe finalmente farsi vivo durante le esequie. Loro ovviamente non sanno che dietro l'identità di Mehmet si nasconde Hakan, per questo Fikret temerà che Züleyha possa essere in pericolo durante i funerali, ma la ragazza non avrà paura di niente. Fikret si renderà disposto ad accompagnarla e fortunatamente Züleyha accetterà.

Hakan presenzia di nascosto ai funerali della sorella

Sarà proprio Züleyha ad avvisare Mehmet/Hakan della morte di Hülya. Lui si troverà fuori città e gli lascerà un messaggio in hotel, dicendogli che si sta recando a Smirne per i funerali.

Quando lui leggerà il messaggio avrà un colpo al cuore e la prima cosa che farà sarà chiamare la sua famiglia a Smirne e correre da loro.

Züleyha si recherà ai funerali e con lo sguardo proverà a incrociare il volto di Hakan, anche se lei non avrà la più pallida idea di come sia fatto, come potrebbe immaginare che in realtà si tratta di Mehmet.

Intanto lui spierà i funerali da lontano, senza farsi vedere.

Le scuse di Züleyha

Züleyha poserà una rosa rossa sulla tomba di Hülya: "Spero che tu possa trovare la pace che non hai trovato quando era viva. Mi dispiace per ciò che ti ha fatto Demir, e a nome di me e dei miei figli ti devo mille scuse. Ti prego perdonaci".

Züleyha si sentirà un po' sollevata dopo le scuse fatte a Hülya e allo stesso tempo sarà dispiaciuta per non aver intercettato Hakan.

La triste storia di Hülya

Ma perché Züleyha chiederà scusa a Hülya? Perché la donna quando aveva 18 anni è finita in sedia a rotelle indirettamente a causa di Demir. I due stavano insieme, con una relazione a distanza (lei a Smirne e lui a Çukurova) e tenuta segreta ad Hakan, fratello di Hülya nonché ai tempi migliore amico di Demir. Quest'ultimo le aveva promesso di sposarla e di mettere su famiglia con lei, ma queste promesse sono venute a mancare quando Demir ha conosciuto Filiz, che è poi diventata la sua prima moglie.

Lui l'ha lasciata quindi per sposare un'altra donna e Hülya non ha retto al dolore, così si è buttata dal quarto piano. Fortunatamente non è morta, ma è diventata muta e paraplegica. Züleyha, appena saputo ciò che ha combinato Demir, ha subito fatto visita a Hülya e proprio grazie a questa vicenda ha iniziato a rinnegare l'amore che provava per lui.