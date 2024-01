Cristina Tenuta, Roberta Di Padua e forse di nuovo Ida Platano: queste sono le protagoniste di Uomini e donne per le quali Alessandro Vicinanza ha dimostrato un interesse nell'ultimo periodo. Nel commentare la puntata che è andata in onda il 25 gennaio alcuni fan si sono detti studi del comportamento del cavaliere, ma anche convinti del fatto che la sua indecisione non sarebbe reale, ma solo uno stratagemma per assicurarsi l'attenzione di tutti in studio. "Ci siamo tolti Riccardo e Armando e ora c'è lui che prende in giro tutti, Maria compresa", ha detto qualcuno.

Il ricordo di Ida e della storia finita

L'indecisione di Alessandro potrebbe non essere più solo tra Cristina e Roberta. Nel corso della puntata di U&D del 25 gennaio si è parlato di un possibile interesse del cavaliere per la sua storica ex Ida.

Tenuta e Di Padua non escludono che Vicinanza possa provare ancora qualcosa per Platano, soprattutto dopo averlo visto litigare con lei in modo animato a oltre due mesi di distanza dalla fine della loro storia d'amore.

Questo sospetto è nato anche in Mario (corteggiatore Ida) nella registrazione che si è svolta qualche giorno fa, ma in tutte queste occasioni l'imprenditore ha negato e si è detto pronto a nuove conoscenze.

Il silenzio di Maria e la difesa di Tina

Nelle ultime puntate di U&D andate in onda Alessandro è stato criticato quasi da tutti per la rapidità con cui ha chiuso la frequentazione con Cristina dopo aver usato parole molto importanti con lei ("dopo Ida è la prima donna che mi fa sentire le farfalle nello stomaco").

Anche Maria De Filippi non ha preso posizione a favore di Vicinanza, anzi ha detto più volte di comprendere la delusione della dama Cristina, ma anche la scelta di Roberta di rifiutare un riavvicinamento che il cavaliere avrebbe voluto.

Tina è stata l'unica a difendere l'uomo dagli attacchi di Gianni, Ida e del resto del parterre che non approva le sue indecisioni e ripensamenti che ha avuto al rientro dalle vacanze di Natale.

Il parere di chi guarda il dating show

Chi ha commentato la puntata di U&D del 25 gennaio su X ha espresso pareri molti forti su Alessandro, la maggior parte dei quali negativi e di disapprovazione ai suoi recenti comportamenti davanti alle telecamere.

"Ci siamo tolti Riccardo e Armando e ora c'è lui che prende in giro tutti, Maria compresa", "Basta con le chiacchiere, ha stancato", "Si sta arrampicando sugli specchi", "Tina basta difendere l'indifendibile", "Che bamboccione arrogante", "Lui è sconclusionato", "Falso e incoerente, ma anche immaturo perché non si capisce cosa vuole veramente", questi sono alcuni dei pensieri del pubblico social su uno dei protagonisti assoluti del Trono Over di questo periodo.