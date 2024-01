Nelle puntate di Un posto al sole in programma dal 22 al 26 gennaio non si esclude che Ida possa rimettersi in gioco per cercare di riconquistare la fiducia di Diego.

La ragazza, messa alle strette e costretta a confessare la verità sul suo passato, si è ritrovata a dover fare i conti con l'astio del figlio di Raffaele, che non ha affatto gradito ciò che ha scoperto sul suo conto.

A quel punto non si esclude che la mamma di Tommaso possa decidere di non gettare all'aria ciò che di bello stava nascendo con il barista del Caffè Vulcano.

Diego Giordano si allontana da Ida nei prossimi episodi della soap

Diego non riuscirà a fare finta di nulla con Ida, dato che la rivelazione sul suo passato della donna e il fatto che abbia venduto il figlio ai coniugi Ferri lo ha lasciato profondamente amareggiato. Diego non se la sentirà di perdonare la donna e per tale motivo inizierà ad assumere un atteggiamento freddo e scostante, quasi come se volesse prenderne le distanze.

Un duro colpo per la donna che, come se non bastasse, si renderà conto di avere sempre meno importanza nel futuro di suo figlio e per lei non sarà per niente facile gestire questa intricata situazione.

Ida vuole riconquistare Diego: ipotesi Un posto al sole 22-26 gennaio

Negli episodi della soap opera previsti dal 22 al 26 gennaio in prima visione assoluta su Rai 3 non si esclude che Ida possa decidere di prendere in mano le redini della sua vita e fare un passo avanti importante nei confronti di Diego.

La donna, per la prima volta da quando ha stretto questo legame affettivo con il giovane Giordano, potrebbe uscire allo scoperto e confessargli di provare dei veri sentimenti nei suoi confronti.

Ida si mostrerebbe amareggiata per quello che è successo e per i segreti che gli ha tenuto nascosto nel corso di questi mesi, tanto da essere pronta a riconquistare la sua piena fiducia e fare in modo che possano riprendere in mano le redini della loro frequentazione.

I fan sognano nel trionfo dell'amore tra Ida e Diego

Un ritorno di fiamma che non deluderebbe le aspettative dei fan della soap opera, molti dei quali si augurano da tempo che Ida possa ritrovare la felicità dopo un passato turbolento che l'ha messa a dura prova.

Il sogno sarebbe quello di vederla costruirsi una famiglia tutta sua insieme al piccolo Tommaso e magari col figlio di Raffaele, che in questi mesi in cui la donna è arrivata a Napoli si è rivelato una vera "spalla forte" sulla quale poter contare nei momenti difficili.