Nelle prossime puntate di Un posto al sole destinate all'access prime time di Rai 3 non si esclude che Diego possa ritrovarsi a prendere una decisione importante in merito alla sua frequentazione con Ida, la mamma di Tommaso.

Il figlio di Raffaele lotterà per mettere in salvo Ida dopo aver scoperto che sta vivendo una brutta situazione in Polonia ma una volta lì prenderà atto delle bugie che la donna gli ha raccontato. Si ritroverà in una posizione difficile tanto da poter valutare anche l'ipotesi di chiudere con la donna e dare una svolta alla sua vita.

Diego deluso dalla verità sulla mamma di Tommy

Diego riuscirà a mettersi sulle tracce della sua amata Ida in Polonia. Accompagnato dal padre Raffaele deciderà di non arrendersi e di andare fino in fondo a questa intricata vicenda, avendo compreso che la sua amata si trova in una situazione di pericolo.

Tuttavia, una volta sul posto, Diego scoprirà dei dettagli clamorosi sul passato di Ida, tra cui quello legato alla vendita del suo bambino.

Uno shock per il ragazzo, che non potrà nascondere la sua amarezza nei confronti della donna, tanto da cambiare atteggiamento.

Diego decide di chiudere con Ida: ipotesi Un posto al sole

Non si esclude che Diego possa svelare a Ida di non riuscire a superare questa scoperta che ha fatto sul conto.

Sapere che la donna è stata in grado di vendere il suo bambino ad altre persone potrebbe non lasciarlo indifferente, tanto da rendersi conto di non essere disposto a proseguire questa frequentazione con lei.

Diego si ritroverebbe nella posizione di chiudere definitivamente con Ida dopo averla messa in salvo da quei familiari che le stavano facendo vivere una vera prigionia in Polonia.

Il ragazzo potrebbe sentire il bisogno di dare una svolta alla sua vita e lasciarsi alle spalle ciò che di bello stava nascendo con la mamma del piccolo Tommaso.

I fan sperano nella storia d'amore tra Ida e Diego

Un risvolto che finirebbe per spiazzare i fan della soap opera che, al contrario, sperano che Diego possa finalmente ritrovare il sorriso grazie a Ida.

Il feeling tra i due non è passato inosservato tra gli affezionati della soap di Rai 3, convinti del fatto che potesse nascere una nuova coppia nel corso di questa stagione, premiata dal pubblico con ottimi ascolti.

La scoperta di Diego, invece, rischia di mandare tutto all'aria e Ida si ritroverebbe a pagare l'ennesima conseguenza per il suo passato.