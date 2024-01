Nelle puntate del 17 e 18 gennaio le trame di Un posto al sole si concentreranno fra gli altri su Viola Bruni e su una nuova proposta di lavoro (al momento ignota) che riceverà. La donna, intanto, sarà anche intenta a cercare di risanare il rapporto con il figlio Antonio. Nel mentre, il suo Eugenio sembrerà aver completamente voltato pagina, avvicinandosi a un'altra persona.

Spazio anche a Nunzio che sarà alle prese con serata dedicata alla pizza al caffè Vulcano.

Eugenio dimentica Viola e si avvicina a un'altra donna

Nella puntata di mercoledì 17 gennaio Viola sarà ancora triste perché suo figlio Antonio continuerà a trattarla con freddezza dopo aver scoperto della sua relazione con Damiano.

E mentre Viola farà di tutto per recuperare il rapporto con il bambino, il suo ex Eugenio si avvicinerà sempre più a Lucia.

Scoprire che Ida ha venduto suo figlio a Lara, non farà altro che deludere Diego e Raffaele, i quali intanto si mostreranno piuttosto ostili nei confronti di Ferri.

Spazio anche a Nunzio che realizzerà uno dei suoi grandi sogni, ossia poter vendere la pizza al caffè Vulcano. Tale occasione potrebbe aiutare il locale a farsi conoscere ancora di più dal pubblico.

Viola riceve una proposta di lavoro

Nell'appuntamento di giovedì 18 gennaio per Diego e Raffaele giungerà il momento di fare ritorno a Napoli. Quanto accaduto nel viaggio in Polonia lascerà il giovane Giordano profondamente turbato, in quanto dovrà digerire la delusione data dal fatto che Ida non è in realtà come pensava.

Allo stesso tempo Raffaele non ne vorrà sapere di fingere che non sia accaduto nulla con Roberto e Marina, i quali hanno corrotto una famiglia per i propri interessi, ma dal canto suo anche Ferri tormenterà il portiere di palazzo Palladini in vari modi.

Nel frattempo Viola riceverà una nuova proposta di lavoro, che ancora le anticipazioni ufficiali non svelano nel dettaglio, ma che sicuramente farà riflettere la professoressa Bruni.

I fan di Upas contro Roberto e Marina

Il comportamento di Roberto e Marina, i quali si stanno dimostrando disposti a qualsiasi cosa pur di non farsi togliere il piccolo Tommaso, sta facendo parecchio discutere anche sui social.

I fan di Un posto al sole, infatti, stanno dimostrando il proprio disappunto e sulle pagine social dedicate alla soap opera campana in particolare si possono leggere questi commenti: "Che squallore Roberto Ferri e Marina pensano di risolvere la questione sui soldi" o ancora "Ferri è una persona prepotente, egocentrica, tutti devono stare ai suoi comandi e crede di poter dominare tutti grazie ai soldi! Come vorrei vederlo fallire su tutti i fronti".