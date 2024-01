Nelle prossime settimane ci saranno importanti novità a Un posto al sole per Riccardo, Rossella e Nunzio. Nell'episodio andato in onda nella serata di venerdì 19 gennaio Cammarota è stato aggredito da alcuni giovani e finirà in ospedale. Durante la degenza Rossella curerà il figlio di Franco: Riccardo noterà la vicinanza della sua fidanzata con lo chef e andrà su tutte le furie. Nel frattempo ci saranno due colpi di scena, perché Nunzio farà una pazzia per amore della dottoressa, mentre il dottor Crovi rivedrà una vecchia conoscenza.

Riccardo furioso per la vicinanza fra Rossella e Nunzio

Riccardo è sempre stato geloso e possessivo nei confronti di Rossella e, in particolar modo, il dottor Crovi non ha mai tollerato il rapporto di stretta amicizia tra la sua fidanzata e il figlio di Franco Boschi. Il ricovero in ospedale di Cammarota diventerà l'ennesimo pretesto per una sfuriata da parte del dottore che, stando alle anticipazioni, non reagirà benissimo alla vicinanza tra la sua futura sposa e il cuoco di Caffè Vulcano. Nel frattempo Nunzio non riuscirà a dimenticare la figlia di Silvia, al punto da decidere di fare una pazzia per amore, ma non è chiaro di cosa si tratti.

Rossella si allontana da Nunzio, Riccardo rivede una vecchia conoscenza

Dopo essere venuta a conoscenza del turbamento di Riccardo, nervoso per la sua vicinanza con Nunzio, Rossella si farà da parte con il cuoco di Caffè Vulcano e tornerà a pensare ai preparativi per l'imminente matrimonio. La dottoressa Graziani dovrà dare delle rassicurazioni al suo fidanzato, visto che le loro nozze sono previste per il mese di marzo.

Nel frattempo, però, ci sarà un colpo di scena perché una vecchia conoscenza di Riccardo arriverà a Napoli e, pertanto, il dottor Crovi si ritroverà faccia a faccia con questa persona. Le anticipazioni di Un posto al sole non chiariscono ancora di chi possa trattarsi.

Riccardo potrebbe lasciare Un posto al sole: l'attore non è sul set

Nelle ultime settimane Mauro Racanati, che in Un posto al sole interpreta il ruolo di Riccardo, non è stato presente sul set. L'attore, infatti, è all'estero e si trova da tempo in Indonesia, mentre gli interpreti di Nunzio e Rossella sono sempre impegnati a girare le scene delle nuove puntate della soap opera. Stando a quanto trapela dal profilo Instagram dell'attore di Crovi e dalle storie condivise sui social potrebbe essere ipotizzabile che Riccardo esca di scena e, quindi, le nozze tra i due dottori previste a marzo potrebbero saltare perché potrebbe trionfare l'amore tra Nunzio e Rossella.