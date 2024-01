Momenti di tensione per Nunzio in Un posto al sole nelle puntate dal 22 al 26 gennaio su Rai 3. Lo ritroveremo ricoverato in ospedale dopo una lite al Caffè Vulcano che degenererà in un pestaggio. Soccorso da Guido, verrà ricoverato in ospedale. Qui riceverà le cure di Rossella, che si preoccuperà molto per quanto successo. Davanti a questa reazione, Crovi si infurierà, facendole una scenata di gelosia decisamente fuori luogo. Nonostante ciò, Ross avrà paura delle conseguenze e così finirà per allontanare il povero Nunzio.

Nel frattempo, Ida proverà a riavvicinarsi a Diego, ma senza alcun risultato.

Ciò che è emerso su Nunzio è ancora una ferita che brucia.

Un posto al sole anticipazioni dal 22 al 26 gennaio 2024: Nunzio in ospedale

Una tranquilla serata a Caffè Vulcano si trasformerà in un incubo per Nunzio, dopo che alcuni individui poco raccomandabili si intrufoleranno nel locale infastidendo lui e i clienti. Le iniziali buone maniere non serviranno a nulla e la situazione prenderà una brutta piega.

La lite proseguirà anche fuori dal locale e Nunzio sarà vittima di un pestaggio. Guido lo troverà in pessime condizioni e chiamerà i soccorsi. Una volta in ospedale, Rossella si precipiterà da lui, allarmata da quanto successo. La sua reazione farà infuriare Riccardo, che la spiazzerà con una scenata di gelosia fuori luogo.

Invece di reagire, Rossella si sentirà in colpa e finirà con l'allontanare Nunzio, che non è ancora riuscito a reprimere i sentimenti per lei.

Diego non riesce a perdonare Ida

Brutta situazione anche per Diego, dopo aver scoperto che Ida ha venduto il piccolo Tommy e che era stata coinvolta negli 'affari' di Marina e Roberto, oltre che di Lara.

La sua rabbia e la delusione non lo faranno ragionare con lucidità e non riuscirà a perdonarla, finendo inevitabilmente per allontanarsi da lei.

Eugenio, invece, proverà a lasciarsi andare con l'intraprendente collega Lucia, che lo brama da tempo. Manuela e Constabile saranno sempre più vicini, facendo riflettere Niko sui suoi reali sentimenti: si farà coraggio e parlerà alla sua ex?

Rossella capirà di non amare Riccardo?

Quello di Rossella sembra più un affetto e non un rapporto d'amore. Riccardo non l'ha sempre trattata bene e l'ha anche tradita con la sua ex moglie. Nonostante ciò, Ross persevera nello stargli accanto, accettando le sue prevaricazioni. Un atteggiamento sbagliato, che spesso le ha fatto notare anche Ornella.

Non si esclude che, una volta passata la paura per quanto successo a Nunzio, Rossella rifletta sulla poca delicatezza di Crovi e su una scenata di gelosia che l'ha messa in imbarazzo, prendendosi colpe non sue.