Mentre su Canale 5 veniva trasmessa la 20esima puntata di Amici sul web ha preso piede la notizia che un momento della registrazione sarebbe stato rimosso in fase di montaggio. Chi ha assistito alle riprese del 16 febbraio scorso, infatti, racconta che durante la gara inediti Holden avrebbe dimenticato il testo del suo brano per due volte e Maria De Filippi gliel'ha fatto rileggere: tutto questo non è stato trasmesso in televisione e sui social network c'è chi polemizza per la scelta di tutelare l'allievo di Rudy Zerbi e non altri che sono incappati nello stesso errore come Ayle.

Le difficoltà dell'allievo in studio

Holden ha conquistato la maglia del serale di Amici nel corso dello speciale che è stato registrato giovedì scorso e che è andato in onda domenica 18 febbraio.

Prima di ottenere il pass per la prossima fase del talent-show per volere di Rudy Zerbi, però, l'allievo ha partecipato ad una gara inediti che metteva in palio un'esibizione all'evento Red Valley: il ragazzo si è sfidato con Mida e Martina ma ha avuto la meglio con il suo brano "Solo stanotte".

Mentre andava in onda la puntata, però, sui social network si è diffusa la notizia che un momento di questa competizione non sarebbe stato inserito nel montaggio e si tratta di una défaillance che il giovane avrebbe avuto in studio prima di eseguire la sua performance.

"Hanno tagliato la parte in cui Holden ha scordato il testo per due volte, ha sbagliato e ha dovuto rileggerlo. Maria ha detto che può capitare visto che anche a Sanremo fanno usare il gobbo", si legge sulla pagina X che tutte le settimane riporta le anticipazioni delle riprese del talent-show.

Il parere dei telespettatori

La scelta degli addetti ai lavori di rimuovere dalla 20esima puntata di Amici il momento in cui Holden ha sbagliato due volte il testo del suo inedito, però, ha fatto storcere il naso a quella parte di pubblico che tifa per gli allievi che in passato non avrebbero ricevuto lo stesso trattamento pur essendo incappati nel medesimo errore.

"Hanno tagliato per non fargli fare una brutta figura ma qualche settimana fa ad Ayle l'hanno sbugiardato per bene mostrando che non ricordava l'inizio del suo inedito", "Imbarazzante, è proprio raccomandato", "Ci sono figli e figliastri", "Vergognoso farlo con alcuni e con altri no", "Ad Ayle non perdonano mai nulla", queste sono alcune delle opinioni che i fan hanno espresso su X dopo aver saputo che la doppia dimenticanza di Holden non è andata in onda per volere di chi lavora per il talent-show e monta gli speciali domenicali.

Cinque talenti nel cast del serale

Al termine della 20esima puntata di Amici sono saliti a cinque gli allievi promossi alla fase serale.

La maestra Celentano ha promosso entrambi i suoi allievi Dustin e Marisol, Anna Pettinelli ha dato fiducia a Martina, Rudy Zerbi ha detto sì a Holden e Raimondo Todaro ha consegnato la maglia oro a Gaia.

Il prime time inizierà sabato 23 marzo e fino a quel giorno i professori potranno completare il cast di cantanti e ballerini che si esibirà davanti ad una giuria esterna ancora top secret.