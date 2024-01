Nel daytime di Amici del 23 gennaio è scoppiata una lite tra Mida e Holden a causa delle pulizie in casetta. Mida ha accusato Joseph Carta di essere il responsabile dello sporcizia che regna in casetta, ma Holden ha respinto le accuse con forza.

A tal proposito i fan del talent si sono divisi. Sui social c'è chi ha dato ragione al cantante di 'Nuvola' sostenendo che la colpa sia di tutti e chi, invece, si è schierato con l'allievo di Lorella Cuccarini.

Mida accusa Holden per le mancate pulizie: scoppia la lite e volano insulti

Durante l'ultimo daytime di Amici è scoppiata la lite tra Mida e Holden per la questione delle pulizie in casetta.

Scontro che è avvenuto alla presenza del resto degli allievi e di Rudy Zerbi. Quest'ultimo infatti ha voluto mostrare un filmato in cui Mida accusava Holden di non fare le pulizie, tirando poi in ballo Zerbi, dicendo che tanto il prof non avrebbe dato un provvedimento al suo allievo perché un cantante forte. Il clima durante il confronto si è acceso, con Holden che si è sentito accusare senza motivo: è vero che è uno di quelli che pulisce meno, ma certamente non è solo sua la responsabilità dello sporco che c'è in casetta.

Rivolgendosi a Mida, lo ha accusato di essere in falso, in quanto parla sempre dietro le spalle. Tra i due allievi sono volate parole grosse, mentre Simone è intervenuto per dare ragione a Holden.

Quest'ultimo ha trattenuto a stento le lacrime e ha chiesto a Zerbi di poter uscire dallo studio.

Pubblico diviso: 'La colpa è di tutti non solo di Holden'

Molti degli allievi si sono schierati dalla parte di Joseph Carta, alias Holden. Non solo Simone, ma anche Nicholas, Gaia e Martina. Sui social quanto accaduto in questo daytime è stato molto commento e il pubblico si è diviso.

Molti fan di Amici si sono mostrato solidali con Holden, ritenendo che non sia l'unico responsabile per la sporcizia che regna in casetta. Tra i commenti si legge: "Secondo me dovrebbero prendere provvedimenti per tutti questa è la gioventù di oggi". Altri ancora scrivono: "La colpa è di tutti non solo di Holden", oppure: "Io sono con Holden".

Qualcun altro sostiene che Mida lo abbia attaccato perché rosica e crede di essere il migliore. A onor di cronaca ci sono anche molti commenti che invece danno ragione a Mida: "Ha avuto il coraggio di dire il suo pensiero", oppure: "Tutti devono pulire bravo Mida".

Gli inediti presentati da Holden ad Amici

Nell'ultimo daytime di Amici, Holden ha ammesso che sta lavorando senza sosta per il suo terzo brano inedito. L'allievo di Rudy Zerbi da settembre ad oggi, è riuscito a presentare al pubblico solo due brani.

Il primo era stato 'Dimmi che non è un addio', diventato poi il brano con più streaming a 24 ore dall'uscita in tutta la storia di Amici. Il secondo singolo, presentato a fine 2023, è invece 'Nuvola'.