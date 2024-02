Il Pandoro-gate, la separazione dal marito, le voci di gossip che corrono senza soluzione di continuità: non è un momento semplice per l'influencer ed imprenditrice digitale Chiara Ferragni, che poco prima che deflagrasse la notizia sulla separazione da Fedez (il 20 febbraio scorso) ha rilasciato un'intervista al Corriere della Sera ripercorrendo le tappe che hanno caratterizzato la sua vita in questi ultimi mesi.

"È importante tenere i problemi tra le mura familiari" ha chiosato l'influencer, mostrando di avere i propri figli come priorità assoluta in questo momento.

Le prime parole di Ferragni

"Chiunque nel mondo può dire la sua e avere le sue opinioni, ma per me, piuttosto che dare spiegazioni, è più importante fare quello che reputo più giusto: tenere i problemi tra le mura familiari" ha dichiarato innanzitutto Chiara Ferragni parlando dell'assenza del marito che nelle ultime settimane non gli stava più a fianco nelle uscite pubbliche.

Tanti i giorni trascorsi lontani, soprattutto alcuni weekend: "Lui in tanti weekend non c'è stato. In altri, c'è stato, comunque, è mio marito". "Secondo me - ha aggiunto -, in certe situazioni di caos esterno, le altre cose è meglio tenerle dentro la coppia".

Pandoro-gate: Ferragni si sente vittima di una gogna mediatica

Una buona parte della chiacchierata al Corriere, Chiara Ferragni l'ha dedicata al pandoro-gate, il caso scoppiato alla fine del 2023 che la vede inquisita dalla magistratura con l'accusa tra le altre di truffa aggravata: dai numerosi spot pubblicitari andati in onda in tv, si evinceva infatti che parte della quota spesa dai consumatori per acquisire un pandoro Balocco andasse in beneficienza e invece la nota multinazionale dolciaria aveva già elargito una donazione in un'unica quota molto prima di far partire la campagna sponsorizzata dall'influencer.

"Quando sei dentro una gogna mediatica, ti sembra che tutte le persone ti stiano accusando - ha dichiarato al riguardo -, invece, basta uscire un attimo di casa per accorgerti che non è così. Da quando ho ripreso a uscire, non ho mai incontrato qualcuno che mi dicesse 'sei una criminale', ma solo persone che mi dicono: tutto questo è ingiusto, ne uscirai a testa alta".

In chiusura, un riferimento alla donna e alla persona che ci sono dietro social, marchi e Gossip: "Faccio fatica a mostrare la mia fragilità perché se raccontassi quanto mi sento fragile, mi percepirei ancora più debole, ancora più attaccabile".

Le dichiarazioni di Fedez

Intanto venerdì 23 febbraio, Fedez è stato intercettato dai microfoni di Pomeriggio 5 e ha rilasciato le sue prime dichiarazioni sulla fine del matrimonio con l'influencer (domenica sera il cantante ha anche abbandonato la casa coniugale di CityLife a Milano dove la coppia viveva da qualche tempo).

Alla domanda del giornalista riguardante una possibile crisi iscenata ad arte per creare visibilità intorno alla coppia, il diretto interessato ha replicato stizzico: "Non gioco sulla pelle dei miei figli".

Ieri sera invece, il rapper ha preso parte alla sfilata di Donatella Versace in programma in seno alla Fashion Week di Milano ma non ha rilasciato dichiarazioni.