Fikret mentirà a Zuleyha per proteggere Mehmet durante le prossime puntate della quarta stagione di Terra amara. Dirà a sua cognata che Mehmet non è Hakan come sospettavano e deciderà di custodire il suo segreto. I rapporti tra Fikret e Gumusoglu cambieranno molto dopo il viaggio in Libano, perché Kara gli salverà la vita e lo aiuterà a tornare a Cukurova. Zuleyha sarà felice di tornare a fidarsi del suo fidanzato e progettare una vita con lui.

La partenza di Fikret e la guerra in Libano

L'atteggiamento di Fikret nei confronti di Mehmet Kara cambierà radicalmente.

Deciderà di aiutare Zuleyha a trovare Hakan e partirà con Cetin per il Libano grazie alle informazioni estorte a Vahap.

Una volta arrivato scoprirà subito che Mehmet è in realtà Hakan Gumusoglu, ma lui e Cetin resteranno intrappolati in Libano a causa della guerra. Fikret non riuscirà a tornare a Cukurova e non potrà neanche comunicare con lei per dirle quanto ha scoperto sul conto del suo fidanzato. Nel frattempo la notizia della guerra allarmerà Zuleyha e Mehmet partirà per capire cosa possa essere successo a Fikret. L'uomo sfrutterà le sue conoscenze e con un giubbotto antiproiettile riuscirà ad accedere al campo di battaglia appena in tempo per salvare la vita a Fikret. Quest'ultimo rischierà di morire a causa di un proiettile e Mehmet lo porterà subito in ospedale.

Fikret e Cetin scoprono la verità su Mehmet

L'arrivo di Mehmet si rivelerà fondamentale per Fikret, che grazie a lui sarà operato e potrà rientrare a Cukurova. Questa esperienza farà capire a Fikret che il fidanzato di Zuleyha non è affatto un uomo pericoloso come pensava. L'uomo si sentirà debitore nei confronti di Mehmet e per questo custodirà il suo segreto anche quando tornerà a Villa Yaman.

Fikret e Cetin terranno nascosto a Zuleyha quello che hanno scoperto in Libano, certi che la donna non corra alcun pericolo accanto al fidanzato. "Mehmet non è Hakan", dirà Fikret, che toglierà un grosso peso a Zuleyha. La donna sarà felice di riabbracciare suo cognato e poter progettare la sua vita con il suo amato Mehmet.

La forte preoccupazione di Lutfiye per il nipote

Nelle puntate precedenti Zuleyha ha chiesto a Fikret di scoprire se Mehmet fosse Hakan Gumusoglu come aveva urlato Vahap. Il nipote di Lutfiye non ha esitato a partire, ma ha chiesto a sua cognata di non dire nulla a sua zia per non farla preoccupare.

Quando Lutfiye è venuta a sapere che Fikret si trovava in Libano e si trovava nel mezzo di una guerra ha rimproverato Zuleyha. La paura di prendere anche suo nipote ha preso il sopravvento e Lutfiye non ha avuto pace fino a quando Fikret non è stato ritrovato.